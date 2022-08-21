"Скоро по всей РФ - взрывы возмездия": Невзоров позлорадствовал гибели дочери Дугина

Александр и Лидия Невзоровы, а также Дарья Дугина / Instagram и скриншот из видео

Российский оппозиционер и публицист Александр Невзоров не скрывал своего злорадства от новости о том, что в ночь на 21 августа в результате взрыва джипа в Подмосковье погибла Дарья Дугина ‒ кремлевская пропагандистка и дочь видного российского пропагандиста, идеолога "русского мира" и одного из ближайших к диктатору Путину философов Александра Дугина.

"Есть в мире и справедливость. Дугин - идеолог русского фашизма, вдохновивший путина на захват Украины - редкостная мразь. На его совести тысячи погибших. По роковой случайности взорвали дочь, а не его. Наверное, это "карма". Теперь и он сможет понять, что это значит ‒ похоронить ребенка. Дочь, к слову, была такой же как и отец - фашисткой. [...] Скоро - по всей России прогремят взрывы возмездия. Нас ожидает богатая на трупы русских фашистов осень", ‒ написал он.

С другой стороны, видная российская оппозиционерка и либералка Юлия Латынина, напротив, начала причитать и сожалеть по поводу гибели Дугиной.

"Убийство дочери Дугина - чудовищно, бессмысленно и страшно. Она там в порядке клевания не первая и даже не тысячная, какую бы ф@гню она там не писала. Я не знаю, кто совершил убийство дочери Александра Дугина, - маргинального, но заметного фашиста, ездившего без охраны. Но я полагаю, что за ним последует Большой Террор, как после покушения Фанни Каплан на Ленина или убийства Кирова. Вынуждена поправиться. Убийство дочери Дугина - нет, не бессмысленно. Оно запустит волну ответного террора, как убийство Кирова. А вот предысторию этого убийства я не берусь гадать, потому что слишком много вариантов" , ‒ писала она в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль видного российского пропагандиста, идеолога "русского мира" и одного из ближайших к диктатору Путину философа ‒ Александра Дугина.

В результате инцидента погибла его дочь Дарья, которая была за рулем джипа Toyota LandCruiser Prado.

Позднее стало известно, что джип взорвался на Можайском шоссе в 21:30.

Внедорожник сразу потерял управление и, съехав на обочину, загорелся. До приезда пожарных, вызванных очевидцами, автомобиль сгорел. В авто обнаружили сильно обгоревший труп Дарьи Дугиной. Сам идеолог русского фашизма приехал на место трагедии и немедленно впал в шоковое состояние от увиденного.

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