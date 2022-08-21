Труп обгорел после взрыва: подробности гибели дочери 'идеолога Путина' Дугина

Место взрыва авто с Дарьей Дугиной / kp.ru

Стали известны детали взрыва автомобиля в Подмосковье, в котором находилась дочь идеолога российского фашизма Александра Дугина Дарья.

Как пишет издание Коммерсант со ссылкой на очевидцев, Land Cruiser Prado взорвался на Можайском шоссе в 21:30.

Внедорожник сразу потерял управление и, съехав на обочину, загорелся. До приезда пожарных, вызванных очевидцами, автомобиль сгорел.

В авто обнаружили сильно обгоревший труп Дарьи Дугиной. Сам идеолог русского фашизма приехал на место трагедии и был в шоке от увиденного.

/ Baza

Известно, что в авто должен быть сам Дугин. Он вместе с дочерью находился на пропагандистском фестивале, который проходит при поддержке власти.

Что известно о Дарье Дугиной

29-летняя дочь украинофоба Дугина (псевдо – Платонова) распространяла "философские" идеи отца и была его главной помощницей.

Дарья Дугина

Делала обзоры для пропагандистского российского медиа "Федеральное агентство новостей" (ФАН) владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, телеканала "Царьград" православного олигарха Константина Малофеева, Russia Today и других подобных ресурсов. Вела свой авторский Telegram-канал.

Называла войну с Украиной "лучшими", что только возможно. Распространяла фейки о защитниках Украины. Находилась под международными санкциями.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль видного российского пропагандиста, идеолога "русского мира" и одного из ближайших к диктатору Путину философа ‒ Александра Дугина.

В результате инцидента погибла его дочь Дарья, которая была за рулем джипа Toyota LandCruiser Prado.

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