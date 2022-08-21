РФ разваливается: у Зеленского оценили теракт с убийством дочери идеолога Путина

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Место взрыва авто с дочерью Дугина / kp.ru

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вчерашний теракт в РФ, в котором взорвали дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина.

"Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, каким является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - заявил он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Россия уже начинает "внутренне разваливаться" и различные политические группировки начинают битву и хотят получить определенные места для того, чтобы позже претендовать на власть в РФ.

"Поэтому, безусловно, они будут использовать это, во-первых, для увеличения идеологического информационного давления на российское общество. Что типа "давайте пойдем все же, действительно, массово резать украинцев". И второе, для того, чтобы начиналось определенное перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, и оно становилось еще более ультрарадикальным", - сказал Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль видного российского пропагандиста, идеолога "русского мира" и одного из ближайших к диктатору Путину философа ‒ Александра Дугина.

В результате инцидента погибла его дочь Дарья, которая была за рулем джипа Toyota LandCruiser Prado.

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