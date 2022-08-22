Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, в ФСБ покушение готовили две недели - СМИ

Смерть дочери Дугина преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его отравление" / Фото УНИАН

Идеолог российского фашизма Александр Дугин сам предложил "принести в жертву" свою дочь Дарью якобы для того, чтобы у хозяина Кремля Владимира Путина появилось больше решимости действовать жестко в войне против Украины.

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, около месяца назад Дугин имел разговор со своим знакомым генералом ФСБ, во время которого он сокрушался о "неправильном пути", который выбрало российское руководство в проведении так называемой "специальной военной операции" в Украине, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у российского диктатора Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага".

"Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия (…) Он - никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть. Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника", - говорится в сообщении.

"Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его сознании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость", - сообщают на канале Telegram-канал Генерал СВР.

Генерал якобы предложил Дугину инсценировать убийство его дочери, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины. Но идеолог русского фашизма отказался от предложения.

"Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно, и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз", - пишет Telegram-канал Генерал СВР.

Что произошло с дочерью Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

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