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Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, в ФСБ покушение готовили две недели - СМИ

22 августа 2022, 10:17

В ФСБ якобы предложили Александру Дугину инсценировать убийство его дочери Дарьи. Но идеолог русского фашизма отказался от предложения.

Александр Дугин, Дарья Дугина
Смерть дочери Дугина преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его отравление" / Фото УНИАН

Идеолог российского фашизма Александр Дугин сам предложил "принести в жертву" свою дочь Дарью якобы для того, чтобы у хозяина Кремля Владимира Путина появилось больше решимости действовать жестко в войне против Украины.

Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, около месяца назад Дугин имел разговор со своим знакомым генералом ФСБ, во время которого он сокрушался о "неправильном пути", который выбрало российское руководство в проведении так называемой "специальной военной операции" в Украине, о недостаточных мерах, об отсутствии решимости у российского диктатора Путина "вести настоящую, большую войну до полного разгрома врага".

"Дугин начал с того, что идеология без готовности автора идти на большие жертвы, лишь утопия (…) Он - никчёмный человек, если не готов пожертвовать ради торжества своих идей самым дорогим, что у него есть. Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, чем вызвал непонимание у собеседника", - говорится в сообщении.

"Но Александр говорил довольно ярко и убедительно. Это он лично сказал генералу о том, что у Путина тоже дочери, и смерть его (Дугина) дочери от рук "западных спецслужб", он воспримет как личную трагедию и горе, и в этот момент наступит перелом в его сознании, якобы Путин должен понять, что враг видит слабость, что враг ни перед чем не остановится и следующими могут быть дочери президента, поэтому врага надо уничтожать на поле боя и вырвать победу. Запись разговора была передана напрямую секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву, после чего к нему вызвали вышеупомянутого генерала. Спустя несколько дней состоялся ещё один разговор генерала с Дугиным, который уже записывали сотрудники ФСБ, и в этом разговоре Дугин без сомнений подтвердил свое предложение и решимость", - сообщают на канале Telegram-канал Генерал СВР.

Генерал якобы предложил Дугину инсценировать убийство его дочери, подложив обезображенный до неузнаваемости труп посторонней женщины. Но идеолог русского фашизма отказался от предложения.

"Покушение готовилось силами ФСБ и заняло две недели. Дата была выбрана не случайно, и это событие уже действительно преподнесли Путину как месть "западных кураторов Навального за его неудавшееся отравление", что конечно полный бред, но на президента подействовало и довольно впечатляюще. Сам Дугин не знал ни деталей покушения, ни сроков, для него это был своеобразный "сюрприз", - пишет Telegram-канал Генерал СВР.

Что произошло с дочерью Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

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