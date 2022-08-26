В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар, виден столб дыма - фото со спутника

Пожар возле ЗАЭС засняли из космоса / снимки со спутника

В оккупированном Энергодаре возле Запорожской атомной электростанции, которую накануне оккупанты полностью отключили от электросети, видны огонь и дым.

Снимки, сделанные 24 августа в 10:39, 11:30 и 11:35 Planet Labs и Европейским космическим агентством, опубликовали журналисты CNN.

На трех кадрах видно последовательное изображение огня на юге от станции, а также дым, который поднимается из зольника, расположенного в северной части комплекса.

Видео дня

Запорожская АЭС в 10:39 24 августа / Planet Labs

Запорожская АЭС в 11:30 24 августа / Planet Labs

Запорожская атомная электростанция в 11:35 24 августа / Фото Европейское космическое агентство

В Энергоатоме заявили, что 25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". Три других линии связи ранее были повреждены во время российских обстрелов.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС еще пять месяцев назад. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

14 августа в Энергоатоме сообщили, что на Запорожской атомной электростанции пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации.

Эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная заявила, что если на Запорожской АЭС будет перебита последняя линия электропередач, она может перейти в режим блэкаута, а это грозит катастрофическими последствиями.

"Если теряется внешнее энергоснабжение, тогда включается резервный дизельный генератор. А если и они не работают, то начинается тяжелая авария с расплавлением активной зоны, что может привести к радиационной аварии", - сказала Кошарная.

Кошарная также считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

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