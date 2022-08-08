'Будет или русская земля, или выжженная пустыня': в РФ намекнули, что взорвут Запорожскую АЭС

Захватчики заминировали важные объекты станции Запорожской АЭС и угрожают взрывом / Фото УНИАН

Российские оккупанты открыто признают, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС рф, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей", - сказал он.

При этом жизнь личного состава, который непременно погибнет при выполнении приказа, Васильева совершенно не волнует.

"Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью!", - добавил захватчик.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Позже в Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Мэр города Энергодар, возле которого расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что россияне прячут между энергоблоками тяжелое оружие. Также, по его словам, АЭС может быть заминирована и там могут готовиться различные провокационные действия.

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