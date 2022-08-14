УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Запорожской АЭС есть угроза распыления радиации: один энергоблок отключен - Энергоатом

14 августа 2022, 11:31

На ЗАЭС действия оккупантов могут привести к нарушению норм радиационной и пожарной безопасности.

Запорожская АЭС, российские военные, оккупанты
На Запорожской АЭС существует риск утечки водорода и радиации / коллаж фото УНИАН, Reuters

На Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты, пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации. Об этом сообщает Энергоатом.

На ЗАЭС действия оккупантов могут привести к нарушению норм радиационной и пожарной безопасности. В результате обстрела были серьезно повреждены азотно-кислородная станция, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков и объединенный вспомогательный корпус.

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Украинский персонал, который работает на станции, пытается сделать все возможное, чтобы не допустить катастрофы. Они также ликвидируют повреждения, которые наносят оккупанты.

"Учитывая то, что действия захватчиков предсказать невозможно, угроза физической безопасности станции остается. Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и вырабатывать электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", - говорится в сообщении.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Запорожская АЭС
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:08

Кремль распространяет фейки о "бесполезности помощи США": в СНБО ответили и объяснили планы РФ

12:04

"Не увидела добра": победительница "Битвы экстрасенсов" ошеломила кровавым прогнозом по поводу войныВидео

12:02

Необыкновенное и самое вкусное печенье за 15 минут: простой рецепт, который получится у всехВидео

12:00

Что нельзя есть человеку: топ-5 продуктов, которые вредят организму

11:58

Обмен территорий на вступление в НАТО: у Зеленского жестко ответили КиссинджеруВидео

Реклама
11:37

"Отказников - вал": оккупанты жалуются на "шваль" в рядах российской армии — ГУРВидео

11:36

Никакого обмена территорий - армию РФ просто вынесут вперед ногамимнение

11:31

На Запорожской АЭС есть угроза распыления радиации: один энергоблок отключен - ЭнергоатомВидео

11:23

Не стоит ждать ослабления боев: астролог рассказала, что будет в Украине осеньюВидео

11:17

Гороскоп Таро на неделю 15-21 августа: Девам – проблемы, Скорпионам – успех, Рыбам – деньгиВидео

10:52

Путин больше не хочет войны, но предложит "компромисс" – ГудковВидео

10:34

В КПЗ не попал: Гиркин ответил на слухи о своем задержании в КрымуВидео

10:27

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

10:02

С кадилом и автоматом: в России будут готовить боевых батюшек для вооруженных сил

09:59

Оккупантов отбросили от двух поселков на Донбассе: ВСУ отбили штурм РФВидео

09:41

ВСУ смогут продвигаться вперед: Жданов назвал сроки, сколько оккупанты продержатся на ХерсонщинеВидео

09:32

Новая цель оккупантов: РФ "перерезает" стратегическую трассу на Донбассе - разведка БританииВидео

08:58

Наемников "кидают" на деньги: в США рассказали о массовом бунте в армии РФВидео

08:56

Гороскоп на сегодня, 14 августа 2022: Тельцам – деньги, Близнецам – опасность, Девам – неприятные встречиВидео

08:53

Фейгин заявил, что РФ готовит для Украины два сценарияВидео

Реклама
08:31

Новый удар на Херсонщине: прогремели взрывы в районе Антоновского мостаВидео

08:30

Как сохранить свеклу на зиму: ТОП-5 проверенных правилВидео

08:02

ВСУ уничтожили 2 склада РФ на Херсонщине и ударили по опорным пунктам оккупантовВидео

07:37

РФ может быть неспособной защищаться от любых контратак на Херсонщине – ISWВидео

07:14

День строителя в Украине: когда отмечают, душевные поздравления и картинки

06:51

Бьём по символам - разрушаем русскую душумнение

06:07

День ветеринара в Украине: душевные поздравления и милые открытки к празднику

05:24

Медовый Спас 2022 – поздравления и картинки в светлый праздник

05:20

На Медовый спас Украину будет заливать ливнями: синоптики рассказали о погодной аномалииВидео

04:10

Война в Украине перейдет в затяжную фазу: эксперт рассказал, когда будет переломВидео

03:33

Чем обработать землю после сбора урожая: главный секрет

02:45

"Потоп" и аномалия: украинцы узнали неожиданный прогноз на осеньВидео

02:12

"Она просто проветривает": Волочкова без бюстгальтера расставила ноги в спортзале

01:39

Как уничтожить осиное гнездо на даче - эффективные народные методыВидео

01:06

Женский гороскоп на неделю 15-21 августа 2022: Ракам – зависть, Скорпионам – деньги, Козерогам – важные встречиВидео

00:51

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

13 августа, суббота
23:59

В МВД предупредили, каких видов преступлений скоро станет значительно большеВидео

23:45

Как легко убрать с одежды шерсть домашних животных во время стирки

23:28

"Ни дня не теряем": Зеленский сообщил о хороших новостях с югаВидео

23:16

Гиркину разрешили воевать против ВСУ в Херсонской области - АрестовичВидео

Реклама
22:58

Атаки будут продолжатся: Арестович назвал главную задачу ВСУВидео

22:26

ВСУ кардинально изменили стратегию и готовятся переломить ход войны - NYTВидео

22:17

Стал резервистом: 53-летний актер из сериала "Крепостная" уничтожает врага на фронте

21:53

Враг атаковал Николаев: ракета разорвалась прям возле жилого домаВидео

21:27

Котлы и дрова: эксперт рассказал об ужасах отопительного сезона в разрушенных городахВидео

21:20

Сбрил усы и отправился на фронт: перевоплощенного Гиркина задержали в Крыму - СМИ

20:52

Столб дыма, россияне в панике: в Новой Каховке "прилеты" по позициям россиян

20:26

Разгромлена уже пятая часть российских войск в Украине - ЗалужныйВидео

20:19

Один из "прилетов" был возле военкомата: мэр Мелитополя рассказал подробности уничтожения оккупантовВидео

19:39

"Будет хуже, чем в Чернобыле": грузинская провидица могла предсказать события на Запорожской АЭСВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять