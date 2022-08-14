С кадилом и автоматом: в России будут готовить боевых батюшек для вооруженных сил

В России будут готовить боевых священников для вооруженных сил/ Telegram СтратКом ВСУ

В стране-агрессоре РФ начнут готовить боевых батюшек для российских вооруженных сил.

Военную подготовку они будут проходить в одной из семинарий. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"На россии начнут готовить боевых батюшек для ВС РФ. Обучением будет заниматься донская духовная семинария. Они будут изучать боевую подготовку, основы геополитики, военную медицину, психологию и военное право", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что священник московского патриархата во время оккупации села Андреевка под Киевом встречал российских захватчиков с иконой в руках, а после этого благословлял российские танки. Священнослужитель помогал грабить своих односельчан – наводил оккупантов на более богатые дома, а также указывал, из какой семьи можно выбить выкуп.

Напомним, служители церквей Московского патриархата во время оккупации населенных пунктов Киевской области встречали захватчиков с иконами, занимались российской пропагандой и даже похищали людей. В Украине начали расследовать данные преступления. Всего по стране было возбуждено более 10 уголовных производств по статье об измене Родине.

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