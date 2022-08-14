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Наемников "кидают" на деньги: в США рассказали о массовом бунте в армии РФ

14 августа 2022, 08:58

Наемники РФ жалуются на невыплаты обещанных денег за участие в войне в Украине.

россия, армия, рф, войска
Солдаты РФ отказываются воевать в Украине / t.me/DIUkraine

Российских контрактников, которые отказываются воевать в Украине, командование РФ держит в местах временного заключения в Попасной и Брянке Луганской области.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) сообщая о том, что российские наемники и члены "добровольческих" отрядов жалуются на невыплаты обещанных денег за участие в войне.

Отмечается, что, российское командование назначает новобранцев без опыта на должности командиров на уровне роты или выше. В то же время, не обеспечили солдат достаточным количеством пищи, боеприпасов и сигарет. Также не обеспечивали похороны погибших солдат-добровольцев и оставляли военных в отдаленных районах России без транспорта домой по истечении срока их контрактов.

Кроме того, несколько добровольцев заявили, что в подразделениях с ними обращались хуже, чем с рядовыми контрактниками.

Бунты в армии РФ

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.

Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.

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