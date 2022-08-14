Наемников "кидают" на деньги: в США рассказали о массовом бунте в армии РФ

Наемники РФ жалуются на невыплаты обещанных денег за участие в войне в Украине.
Российских контрактников, которые отказываются воевать в Украине, командование РФ держит в местах временного заключения в Попасной и Брянке Луганской области.
Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) сообщая о том, что российские наемники и члены "добровольческих" отрядов жалуются на невыплаты обещанных денег за участие в войне.
Отмечается, что, российское командование назначает новобранцев без опыта на должности командиров на уровне роты или выше. В то же время, не обеспечили солдат достаточным количеством пищи, боеприпасов и сигарет. Также не обеспечивали похороны погибших солдат-добровольцев и оставляли военных в отдаленных районах России без транспорта домой по истечении срока их контрактов.
Кроме того, несколько добровольцев заявили, что в подразделениях с ними обращались хуже, чем с рядовыми контрактниками.
Бунты в армии РФ
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты понимают отсутствие перспектив продолжения агрессии против Украины. Об этом они говорят в разговорах с родными.
Перехват разговора оккупанта из Бурятии из состава 2 десантно-штурмовой бригады РФ, дислоцирующейся в Херсонской области, с матерью опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По словам военного РФ, он не видит смысла в "спецоперации". Он заявляет, что ВСУ не планируют сдаваться и готовы защищать свою землю, российские военные делают все возможное, чтобы быстрее вернуться в РФ.
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