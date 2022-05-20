Под Киевом священники УПЦ МП похищали людей, "отжимали" гуманитарку и крестили оккупантов

Отец Виктор из Бородянки охотно давал интервью российским пропагандистам / Коллаж скриншот ТСН

Служители церквей московского патриархата во время оккупации населенных пунктов Киевской области встречали захватчиков с иконами, занимались российской пропагандой и даже похищали людей. В Украине начали расследовать данные преступления. Всего по стране было открыто более 10 уголовных производств по статье о предательстве Родины.

Как пишет ТСН, в Киевской области один из таких служителей церкви забирал похищенную гуманитарную помощь, а волонтеров держал в закрытых кельях.

Волонтер Светлана Федорова рассказала, что их остановили российские военные, когда они везли гуманитарную помощь в родное село Бабинцы. У людей сразу забрали мобильные телефоны, пригрозили расстрелом и повезли в оккупированную тогда Бородянку. Там всех волонтеров привели в церковь. Таким образом, в плен попали 19 людей на восьми автомобилях.

"Из церкви вышел отец Виктор, с ним был человек в военной форме. Они сказали, что нас будут проверять. На них всех были георгиевские ленты", - рассказала женщина.

По ее словам, люди батюшку не интересовали, он проявлял большой интерес к автомобилям, на которых они приехали. Впоследствии он распоряжался гуманитарной помощью по своему смотрению.

"Мне показалось, что батюшка - обычный мародер", - рассказала волонтер Елена Зилинская.

Во время оккупации Бородянки отец Виктор (Талько) охотно давал интервью российским пропагандистам и говорил, что "в 2014 году народу нужно было поддержать Януковича".

В селе Андреевка (в 20 километрах от Бородянки) монах Николай также поддерживал российских оккупантов. Когда захватчики зашли в село, отец Николай вышел их встречать с иконой в руках. Интересно, что до того как стать священнослужителем УПЦ МП мужчина был осужден за педофилию.

Пока село было в оккупации, Николай успел покрестить двух бурятов. Также он показывал оккупантам, в каких домах живут зажиточные украинцы.

Как сообщал Главред, в Северодонецке Луганской области священник Украинской православной церкви Московского патриархата передавал российским оккупантам информацию о дислокации украинских военных.

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