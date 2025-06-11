Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

Мария Николишин
11 июня 2025, 22:56
419
Дрон имеет необычный свист, который не характерен для обычных Шахедов.
РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности
Новый реактивный дрон РФ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Defense Express

Ключевые тезисы:

  • РФ, вероятно, применила новый реактивный дрон Герань-3
  • Его сбила украинская ПВО
  • Возможно, это была более новая модель Shahed-238

Во время одной из недавних атак на Киев страна-агрессор Россия, вероятно, применила новый реактивный дрон Герань-3. Его сбила ПВО. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что реактивный дрон был сбит, а остатки частично сгорели. Однако, среди обломков обнаружили малогабаритный реактивный двигатель.

видео дня

"Это может объяснять необычный свист, который слышали киевляне во время обстрела - такой звук не характерен для обычных Shahed-136", - говорится в сообщении.

В Defense Express также обратили внимание на то, что из-за небольшого количества уцелевших обломков невозможно определить, был ли это реактивный Shahed-238, который Иран представил в ноябре 2023 года, или же это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который внешне похож на Шахед.

Эксперты издания отметили, что найденные обломки имеют много похожих деталей с дронами Shahed-136. Поэтому, по их мнению, скорее всего, это была либо более новая модель Shahed-238, либо другой дрон, собранный уже в России.

"Впервые реактивный Шахед россияне могли применить еще в январе 2024 года. Тогда нашли авионику от дрона, но она отличается от той, что была в нынешнем беспилотнике", - пишет Defense Express.

Аналитики также добавили, что на этот раз Россия использовала дрон собственного производства Герань-3, который является аналогом Shahed-238.

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности
Российский дрон / фото: Defense Express

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. Известно о попаданиях в Основянском и Слободском районах города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара страны-агрессора России по Харькову в ночь на 11 июня уже известно о 64 пострадавших, среди которых 9 детей. Есть погибшие.

Кроме того, в ночь на 10 июня, под российский удар попала Киевская область. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели, а тревога продолжалась почти семь часов.

Читайте также:

Что известно о Defense Express?

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

00:28Мир
РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

22:56Война
Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановится

Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановится

21:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

Предательница Ани Лорак отменила концерты в РФ - что случилось

Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 июня (обновляется)

Последние новости

00:28

Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

11 июня, среда
23:41

"Друг" Путина пообещал помочь Украине: что известно

23:21

"Придется выбирать между плохим и очень плохим": Россию ждут серьезные проблемыВидео

23:03

Расставание Кэти Перри и Орландо Блума - инсайдеры раскрыли новые детали

22:56

РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

Украинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-мУкраинцам придется экономить на продуктах: Новак – о ценах, коммуналке и курсе гривны в 2025-м
22:30

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

22:03

После недавней госпитализации: Надя Дорофеева рассказала о своем состоянии

21:41

"Не хватает слов": умер основатель легендарной группы The Beach Boys

21:29

Стали известны реальные планы Путина на Одессу - Россия в Молдове не остановитсяВидео

Реклама
21:26

Редкие и загадочные: найдены самые короткие фамилии в Украине

21:25

Будут ли выключать связь во время обстрелов: нардеп расставил все точки над "і"

21:24

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

20:37

Удар по кошельку: в Украине резко "подскочили" тарифы на коммуналку

20:26

Украина разрабатывает уникальное оружие для защиты энергетики - детали от Зеленского

20:17

Какие собаки самые спокойные: названы 10 "тихих" пород

20:16

Повысят ли с 1 июля штрафы за нарушение ПДД: четкий ответ полиции

19:50

Почему удар по Лавре или Софии стал исключительно вопросом временимнение

19:41

Захватить Одессу и выйти на границы других стран: Зеленский назвал "мишень" РФВидео

19:30

В одной из областей Украины ввели графики отключений света: в чем причина

19:20

Зеленский назвал главное условие настоящего мира в Украине

Реклама
19:10

Кремль испытает НАТО на прочностьмнение

18:54

Мишель и Барак Обама показали семейную идиллию - редкое фото

18:53

Где больше всего витамина С: назван суперполезный овощ

18:51

Драпатый уходит с должности командующего Сухопутных войск и назвал результаты реформ

18:47

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

18:47

Снизит ли Зеленский призывной возраст до 18 лет: в ОП поделились прогнозом

18:43

Симпатия или хитрый план: Новак сказал, почему Трамп пытается спасти РоссиюВидео

18:16

Начался пожар: в Генштабе подтвердили поражение стратегических целей в тылу РФ

18:03

Плюс 20% до конца года: в Украине рекордно взлетят цены на базовый продукт

17:42

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

17:41

Можно ли верить в Бога, но не ходить в церковь - священник удивил ответомВидео

17:40

Всего один секрет: как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами за 5 минутВидео

17:28

Гривня растет: курс евро и доллара резко начал падать

17:08

Вблизи авиабазы: в Энгельсе прогремел громкий взрыв, детали

16:59

Авиация ВСУ уничтожила секретный объект РФ на Курщине: СМИ сообщили о потерях

16:52

"Худший сценарий": чем обернется для Украины возвращение в орбиту влияния РФВидео

16:39

Брэд Питт прекращает все отношения со своими двумя детьми - СМИ

16:27

Не США: СМИ выяснили, кто был посредником в скрытых контактах Украины и РФ

16:20

Вышли ли оккупанты на границы Днепропетровщины: в ВСУ сделали важное заявление

16:10

Был под завалами и пел гимн Украины: удивительные кадры спасения в ХарьковеФотоВидео

Реклама
16:04

Без шуток не обошлось: жених Леси Никитюк показал забавный подарок от ведущей

16:00

"Ничего не получилось": Трамп вышел с заявлением после разговора с Путиным

15:57

В Украине расширят возрастные рамки мобилизации - что изменится и кого призовут первыми

15:43

Что означает название "гривня" и откуда слово происходит: что вы не знали о нацвалюте

15:42

Даты рождения, дарующие мудрость: кто пришел в мир с особой миссией

15:40

Чем отличаются 2 котят: только люди со "зрением орла" найдут ответ

15:32

Являются ли грехом азартные игры: священник дал неожиданный ответ

15:22

НБУ может начать покупать криптовалюту: в Раде сделали заявление

15:11

"Чувствую постоянный дискомфорт": Екатерина Тышкевич раскрыла детали лечения

15:09

Свет исчез надолго: целая область Украины осталась без электроэнергии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять