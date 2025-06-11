РФ атаковала Киев новым реактивным дроном: известны его особенности

Дрон имеет необычный свист, который не характерен для обычных Шахедов.

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Новый реактивный дрон РФ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Defense Express

Ключевые тезисы:

РФ, вероятно, применила новый реактивный дрон Герань-3

Его сбила украинская ПВО

Возможно, это была более новая модель Shahed-238

Во время одной из недавних атак на Киев страна-агрессор Россия, вероятно, применила новый реактивный дрон Герань-3. Его сбила ПВО. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что реактивный дрон был сбит, а остатки частично сгорели. Однако, среди обломков обнаружили малогабаритный реактивный двигатель.

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"Это может объяснять необычный свист, который слышали киевляне во время обстрела - такой звук не характерен для обычных Shahed-136", - говорится в сообщении.

В Defense Express также обратили внимание на то, что из-за небольшого количества уцелевших обломков невозможно определить, был ли это реактивный Shahed-238, который Иран представил в ноябре 2023 года, или же это другой дальнобойный дрон с реактивным двигателем, который внешне похож на Шахед.

Эксперты издания отметили, что найденные обломки имеют много похожих деталей с дронами Shahed-136. Поэтому, по их мнению, скорее всего, это была либо более новая модель Shahed-238, либо другой дрон, собранный уже в России.

"Впервые реактивный Шахед россияне могли применить еще в январе 2024 года. Тогда нашли авионику от дрона, но она отличается от той, что была в нынешнем беспилотнике", - пишет Defense Express.

Аналитики также добавили, что на этот раз Россия использовала дрон собственного производства Герань-3, который является аналогом Shahed-238.

Российский дрон / фото: Defense Express

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. Известно о попаданиях в Основянском и Слободском районах города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара страны-агрессора России по Харькову в ночь на 11 июня уже известно о 64 пострадавших, среди которых 9 детей. Есть погибшие.

Кроме того, в ночь на 10 июня, под российский удар попала Киевская область. В регионе работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели, а тревога продолжалась почти семь часов.

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