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Дроны добили: в ЦПД заявили, что важный для ВПК РФ завод приостанавливает работу

Анна Косик
11 июня 2025, 11:35
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Один из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ сейчас ставит свою работу на паузу.
Удар по Тамбовскому заводу
Последствия удара по Тамбовскому заводу в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что сообщил Коваленко:

  • Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод
  • Вследствие атаки работу предприятия ставят на паузу
  • РФ потеряла одного из основных поставщиков взрывчатых материалов на неопределенный срок

11 июня дроны в очередной раз атаковали Тамбовский пороховой завод страны-агрессора России. Однако эта атака стала фатальной - предприятие ставит работу на паузу.

Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины.

видео дня

"Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также - колоксилин, применяемый в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов", - отметил он.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на Тамбовскую область РФ:

Приостановка работы завода станет серьезным ударом для армии РФ, ведь предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для нее и с началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло.

Атаки дронов на Тамбовский пороховой завод - что известно

Ранее стало известно, что в ночь на 11 июня в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Это стало уже пятой атакой с 2023 года на это предприятие.

Накануне, в январе 2025 года местные жители Тамбовской области страны-агрессора России пожаловались на взрывы из-за атаки на местный пороховой завод.

Напомним, Главред писал, что пороховой завод на территории Тамбовской области РФ до этого подвергся атаке дронов в июле 2024 года. Один из них успешно поразил объект российского ВПК.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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