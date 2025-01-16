В России прогремели взрывы: атакован один из ключевых объектов ВПК - ЦПД

Дроны поразили ведущий завод, который оккупанты задействовали для поддержки агрессии против Украины.

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На заводе РФ изготавливает очень важную продукцию для обеспечения армии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Что сообщил Коваленко:

Город Тамбов, что в России, был атакован

Под ударом оказался местный пороховой завод

В ночь на 16 января местные жители Тамбовской области страны-агрессора России пожаловались на взрывы. Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил в Telegram об атаке на Тамбовский пороховой завод.

По его словам, этот объект уже не впервые был атакован, ведь является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который задействован в войне против Украины.

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"Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также - колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов", - рассказал Коваленко.

Также Тамбовский пороховой завод является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для вражеской армии. Это подтверждает увеличение объемов производства с началом полномасштабной войны в Украине.

Удары вглубь России - последние новости

Недавно Главред писал, что Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам россиян. Были поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине России.

Тогда украинские силы атаковали объекты на территории страны-агрессора России сразу в нескольких областях. 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении инфраструктуры военного аэродрома "Энгельс-2".

Напомним, 8 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России. После удара на объекте началась "повторная детонация".

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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