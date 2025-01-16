В России прогремели взрывы: атакован один из ключевых объектов ВПК - ЦПД

Что сообщил Коваленко:
- Город Тамбов, что в России, был атакован
- Под ударом оказался местный пороховой завод
В ночь на 16 января местные жители Тамбовской области страны-агрессора России пожаловались на взрывы. Руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил в Telegram об атаке на Тамбовский пороховой завод.
По его словам, этот объект уже не впервые был атакован, ведь является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который задействован в войне против Украины.
"Там производятся пороха, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также - колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов", - рассказал Коваленко.
Также Тамбовский пороховой завод является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для вражеской армии. Это подтверждает увеличение объемов производства с началом полномасштабной войны в Украине.
Удары вглубь России - последние новости
Недавно Главред писал, что Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам россиян. Были поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине России.
Тогда украинские силы атаковали объекты на территории страны-агрессора России сразу в нескольких областях. 14-й отдельный полк БпАК сообщил о повторном поражении инфраструктуры военного аэродрома "Энгельс-2".
Напомним, 8 января Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России. После удара на объекте началась "повторная детонация".
Больше новостей:
- Франция и Великобритания обсуждают отправку миротворцев в Украину: СМИ назвали 3 сценария
- "Тушка Путин покинет мир": эксперт о сценарии Лукашенко на выборах в Беларуси
- "Россияне в панике отступают": ВСУ заходят в тыл врага на Курщине - Ягун
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред