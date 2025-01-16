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"Россияне в панике отступают": ВСУ заходят в тыл врага на Курщине - Ягун

Анна Косик
16 января 2025, 11:07
636
Правильная тактика украинских военных позволяет им неожиданно для врага захватывать новые территории РФ.
ВГУ, карта Курской области
Враг задействует на Курщине срочников и военных из КНДР / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Ягун:

  • Россия почти не задействует кадровых военных в Курской области
  • Украина в Курской области использует тактику маневренной войны
  • Войска КНДР не помогли армии РФ улучшить ситуацию

ВСУ уже 6 месяцев удерживают большой участок на территории страны-агрессора России в Курской области. Оккупанты уже несколько раз получали приказ вернуть утраченные территории, однако им до сих пор не удается это сделать.

На это есть несколько причин. Об этом в чате на Главреде рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун. По его словам, прежде всего нужно обратить внимание на то, что в боевых действиях на Курщине почти не принимают участие кадровые военные РФ.

"Безусловно, определенные обученные силы россияне подтянули, например, 810 бригаду морской пехоты. Да надо видеть этих российских морпехов! Я прекрасно помню 810 бригаду в Севастополе: это были двухметровые дилды. Теперь таких морпехов там нет. Да и вообще, Россия не имеет кадровых войск, которые она может использовать для противодействия украинцам. Конечно, я не говорю, что наши военнослужащие все, как один, богатыри, но у нас ситуация другая", - отметил он.

Кроме этого весомой причиной, почему враг терпит неудачи является то, что украинские военные используют тактику маневренной войны, а не сплошного фронта. Поэтому любая попытка наступления оккупантов выглядит примерно так: армия РФ заходит в село, но там никого нет, после чего выясняется, что ВСУ зашли в только что оставленный врагом населенный пункт с тыла.

"То есть наши просто обходят армию врага и заходят с другой стороны ей в тыл. И тогда россияне в панике отступают, потому что не понимают, что будет дальше. Вот такая война: один за другим гоняются. И именно Украина навязывает россиянам такую войну", - пояснил Ягун.

В то же время вражеская армия использует совсем другие методы захвата населенных пунктов на Курщине. Обычно оккупанты просто используют КАБы, которые летят по городам и селам РФ и разрушают дома самих россиян.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ / Инфографика: Главред

Относительно личного состава противника в Курской области - по словам Ягуна, большинство там составляют срочники и северокорейские военные. Несмотря на все запугивания, солдаты из КНДР не показали своей мощи и наоборот - напуганы происходящим.

Смотрите видео о том, какая ситуация для врага сложилась на Курщине:

"Вот такая армия противостоит нам на Курщине. Конечно, нельзя недооценивать врага, но это факты", - подытожил генерал-майор запаса СБУ.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Накануне украинский военный рассказал, что ВСУ уничтожают на Курщине техники и пехоты оккупанта "так много, что даже трудно осознать", но при этом северокорейская пехота сделала бои более ожесточенными.

Ранее, как писал Главред, Сергей Братчук рассказал, что своими активными контратакующими действиями на Курском направлении ВСУ удалось предупредить уже пятое крупное наступление Российской Федерации, которая там стачивает свои ресурсы.

Напомним, Северная Корея кроме живой силы перебросила в РФ технику и боеприпасы. Так недавно войска КНДР развернули в Курской области собственную уникальную систему ПВО. Однако россияне решили ее уничтожить.

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Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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