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Отключения света вернутся: стало известно, при каком морозе будут действовать графики

Алёна Воронина
16 января 2025, 10:19
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Февраль в Украине может быть сложным: если будут более сильные морозы, могут снова начаться отключения электроэнергии.
Отключения света вернутся: стало известно, при каком морозе будут действовать графики
Стало известно, когда могут вернуться графики отключения света/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Основные тезисы Харченко:

  • Февраль может быть сложным для украинцев
  • Если в феврале будут морозы -5 и ниже, то могут вернуться отключения света

Если в феврале в Украине будут более сильные морозы и температура воздуха будет опускаться ниже, чем -5 градусов, то могут вернуться графики отключения света.

Об этом сказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев 24". Он отметил, что стоит быть готовыми ко всему, поэтому не стоит зарекаться.

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"Знаете, зарекаться не стоит, потому что с одной стороны у нас есть опыт, скажем, прошлого года, когда мы хорошо прошли зиму, а потом россияне нашли такую щель в энергетической прежде всего части нашей системы, и после этого были очень сложные и весна, и начало лета, напомню. Поэтому я бы не зарекался, но с другой стороны мы идем, что называется, по своему плану, мы идем в позитивном треке", - сказал Харченко.

По его словам, в случае усиления мороза в феврале могут вернуться графики отключения электроэнергии.

"Да, февраль может быть очень сложным, и если будут морозы - будет сложно. Если будет температура -5 и ниже - наверняка вернутся ограничения поставки электричества. Но во всем остальном, повторюсь, имеем резервы оборудования, имеем понимание, что делать и как. Понимаем, как противостоять этим атакам, и, как видите, на сегодня это понимание дает свои результаты, подготовка, которая была проведена, дает результаты", - отметил Харченко.

Также он рассказал, что российские оккупанты не могут поразить хранилища газа в Украине, которые расположены на глубине полтора километра под землей, но пытаются бить по компрессорным станциям и наземной инфраструктуре.

"А само по себе хранилище поразить на глубине полтора километра под землей нереально. Что они пытаются сделать? Они пытаются поразить компрессорные станции и инфраструктуру, которая расположена на поверхности. Пока существенного успеха не имели. И действительно, я думаю, что каких-то апокалиптических результатов ждать не стоит. Но с другой стороны - повреждения происходят, и здесь надо и укреплять защиту - и эта задача абсолютно прозрачная и понятная и она реализуется, то есть над ней работают", - пояснил Харченко.

Александр Харченко
Харченко сказал, когда могут вернуться отключения света/ скрин

Смотрите комментарий Харченко о риске возвращения графиков отключения света:

Отключение света в Украине - последние новости

После атак страны-агрессора России по Украине в ночь на 15 января, в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действовали.

Как сообщал Главред, во время удара в ночь на 15 января РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине. Рядом с домом, где упала ракета, образовалась воронка диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.

Напомним, более 40 ракет и 70 дронов кошмарили Украину в среду - Зеленский рассказал детали атаки. Благодаря нашей ПВО Украине удалось сохранить работу энергетической системы.

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Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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