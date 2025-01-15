Более 40 ракет и 70 дронов кошмарили Украину: Зеленский рассказал детали атаки

Благодаря нашей ПВО Украине удалось сохранить работу энергетической системы.

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Зеленский отреагировал на атаку РФ 15 января / минобороны РФ, Офис президента Украины

Что сказал Зеленский:

Россия атаковала энергетическую структуру Украины

Партнерам необходимо предоставить дополнительные средства ПВО для нашего государства

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский массированный удар. Сегодня, 15 января, мишенью для россиян снова стала энергетика Украины.

"Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы",- заявил глава Украины на своей странице в Telegram. видео дня

По словам президента Зеленского, Украина нуждается в усилении имеющихся возможностей украинского воздушного щита.

В этом ключе он напомнил обещания партнеров на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн", которые до сих пор не реализованы полностью.

"Мы говорили и о лицензии на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить. Мы благодарны всем, кто помогает нашему государству. Но это значительно больше, чем потребности нашего государства. Именно сейчас защитой Украины выясняется, способна ли Европа и в целом демократический мир останавливать войны - надежно и на долгое время", - резюмировал президент.

Атака на Украину 15 января - что известно

Как сообщал Главред, сегодня ночью, 15 января, после поднятия Россией в воздух Ту-95МС и МиГ-31К, враг совершил вражескую атаку. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что Россия атаковала Украину ракетами.

Отмечалось, что РФ попала в объекты инфраструктуры на Львовщине. Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Из-за вражеского воздушного нападения в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что враг не прекращает терроризировать украинцев.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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