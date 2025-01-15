РФ атакует Украину ракетами: где слышны взрывы - все подробности

По всей Украине объявлена воздушная тревога.

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Россия массово обстреливает Украину ракетами / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

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В РФ взлетели Ту-95МС и МиГ-31К

По всей Украине - ракетная опасность

В ночь на 15 января в стране-агрессоре РФ с аэродрома Оленья Мурманской области были подняты в небо бомбардировщики Ту-95МС, в также самолеты Ту-22м3. Позже взлетел самолет МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

В 5:53 Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

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В 06:01 в ПС ВСУ стали сообщать о движении ракет на территории Украины. В частнсти, украинцев предупреждали о баллистической ракете на Харьковщине, скоростной цели на севере Сумщины, а также о ракетной опасности для города Прилуки.

Тем временем Telegram-канал Николаевский ванек сообщил о том, что носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К в воздухе и доложил о пуске.

Самолеты, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

06:12Суспільне сообщило о серии взрывов в Харькове.

В 06:24 "Ванек" предупредил о восьми бортах ТУ-22М3 в воздухе.

"Повышенная угроза для Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.

В 06:25 были произведены пуски крылатых ракет Калибр с акватории Черного моря, сообщает monitor.

06:58 Опасность для Киевщины. Ракеты уже в Белоцерковском районе области.

Калибры летят северо-западным курсом по Житомирской области.

Ракеты из Ту-95мс летят через Переяслав в сторону Белой Церкви.

07:03 Взрывы были слышный в Черкассах. СМИ сообщают, что в городе и его окрестностях работает ПВО.

07:11 Все крылатые ракеты переместились из центра в западные области.

"Тернопольская, Франковская, Львовская, Хмельницкая области - внимательно", - пишет monitor.

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Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, в ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

В ночь на субботу, 11 января, РФ запустила по Украине 74 дрона, среди которых были "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов, 27 беспилотников-имитаторов - не достигли целей (были локационно потеряны).

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