У РФ осталось три носителя 'Кинжалов': аналитик о ситуации с авиацией врага

У россиян почти не осталось самолетов, которые являются носителями ракет "Кинжал". Об этом рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24".
"У них осталось 3 МиГ-31К, вчера было 3 удара "Кинжалами", сегодня было 3 удара "Кинжалами". Это говорит о том, что у них осталось 3 МиГ-31К, потому что два наших удара по аэродрому "Саваслейка" дали результаты. Может, там есть какие-то еще МИГ-31К, которые можно отремонтировать, но в настоящее время у них три "Кинжала", - подчеркнул эксперт.
Он также рассказал, что баллистику сбить невозможно там, где нет систем Patriot и других ПВО. В этом вопросе могли бы помочь самолеты F-16, но пока их очень мало, как и пилотов.
"Нет самолетов таких в мире, нет ракет воздушного базирования, которые могли бы уничтожать баллистические ракеты. Точка. Больше здесь не о чем говорить. Или у нас есть "Patriot" и "SAMP/T", и тогда мы сбиваем и "Кинжалы", и "Искандеры-М", и всю остальную баллистику, или если у нас их там нет, будут попадания. Это надо четко понимать", - констатировал Кривполап.
Что известно о МиГ-31
МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.
МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.
МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.
Обстрел Украины - последние новости
Напомним, накануне Украину атаковали российские войска с помощью авиации и ударных беспилотников, в том числе применялись и "Кинжалы".
В результате атаки в украинских городах есть погибшие и пострадавшие, президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях обстрелов.
Напомним, эксперт заявил, что ВСУ имеют все мощности и возможности, чтобы отомстить России за удары по городам и инфраструктуре.
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