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Украина под массированной атакой "Шахедов": во многих областях гремят взрывы

Ангелина Подвысоцкая
27 августа 2024, 01:51обновлено 27 августа, 02:42
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Мощные взрывы было слышно даже в столице. Некоторые беспилотники залетели на территорию Беларуси.
атака шахедов
РФ атаковала Украину шахедами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлена во многих областях страны. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы было слышно в Сумской области и в самом областном центре. Также известно, что "Шахеды" летели через Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Винницкую области. Через Сумскую область они долетели до Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей. Дроны было слышно и в Полтавской области.

В Воздушных силах сообщают, что российские беспилотники залетели и на юг Гомельской области Беларуси.

видео дня
атака шахедов
РФ атаковала Украину шахедами / фото: скриншот

Воздушная тревога объявлена почти во всей Украине.

атака шахедов
РФ атаковала Украину шахедами / фото: скриншот

Позже стало известно, что "Шахеды" долетели и до самой столицы. В КГГА призвали людей пойти в укрытие. В Сети разлетелось видео, на котором слышно очень громкий взрыв. Оно было снято на левом берегу Киева.

Смотрите видео со взрывами в Киеве:

взрывы в Киеве
РФ атаковала Украину шахедами / фото: скриншот

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

Масштабная атака РФ по Украине 26 августа - последние новости

Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за возможности ракетного удара. Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95. Также в разных регионах Украины зафиксировали движение вражеских БПЛА.

Впоследствии в украинском воздушном пространстве появились ракеты. Взрывы прогремели во многих областях Украины.

Как сообщал Главред, 26 августа во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прогремела серия взрывов. В некоторых районах столицы пропал свет.

Из-за массированной атаки дронами и ракетами по Украине возникли серьезные проблемы со светом в нескольких городах. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Такая же ситуация - в Одессе и Кривом Роге.

В результате атаки РФ в Луцке повреждена жилая многоэтажка, рассказал глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Пострадал один человек.

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