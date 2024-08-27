Украина под массированной атакой "Шахедов": во многих областях гремят взрывы

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. Воздушная тревога объявлена во многих областях страны. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
РФ запустила "Шахеды" с юга и через Сумскую область. Мощные взрывы было слышно в Сумской области и в самом областном центре. Также известно, что "Шахеды" летели через Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Винницкую области. Через Сумскую область они долетели до Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областей. Дроны было слышно и в Полтавской области.
В Воздушных силах сообщают, что российские беспилотники залетели и на юг Гомельской области Беларуси.
Воздушная тревога объявлена почти во всей Украине.
Позже стало известно, что "Шахеды" долетели и до самой столицы. В КГГА призвали людей пойти в укрытие. В Сети разлетелось видео, на котором слышно очень громкий взрыв. Оно было снято на левом берегу Киева.
Смотрите видео со взрывами в Киеве:
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Масштабная атака РФ по Украине 26 августа - последние новости
Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за возможности ракетного удара. Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95. Также в разных регионах Украины зафиксировали движение вражеских БПЛА.
Впоследствии в украинском воздушном пространстве появились ракеты. Взрывы прогремели во многих областях Украины.
Как сообщал Главред, 26 августа во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прогремела серия взрывов. В некоторых районах столицы пропал свет.
Из-за массированной атаки дронами и ракетами по Украине возникли серьезные проблемы со светом в нескольких городах. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Такая же ситуация - в Одессе и Кривом Роге.
В результате атаки РФ в Луцке повреждена жилая многоэтажка, рассказал глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Пострадал один человек.
Другие новости:
- Был один из крупнейших обстрелов: Зеленский - о деталях сверхважной Ставки
- Отступать не планируют: Зеленский назвал направления, куда отправят усиление
- Ситуация сложная: россияне захватили еще один населенных пункт - DeepState
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред