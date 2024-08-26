В РФ взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95, ракеты уже в Украине: что известно

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В Офисе президента призвали украинцев не игнорировать опасность.

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В России взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95 / Коллаж: Главред, фото: overclockers.ru,t.me/alarmukraine

Утром 26 августа по всей Украине объявлена воздушная тревога, есть риск ракетного удара. По данным Воздушных сил, страна-агрессор РФ подняла в небо 11 бомбардировщиков. На Киевщине фиксируют ударные дроны - там работают силы ПВО. В Офисе президента призвали украинцев не игнорировать тревогу.

В ВС ВСУ в 04:43 сообщили, что в России взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95. Около шести утра по всей Украине прозвучала сирена воздушной тревоги.

В 06:29 глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную трревогу.

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По данным мониторингового канала Николаевский ванек, по данным на 06:32 российские бомбардировщики ТУ-95мс выстраиваются в боевые порядки.

10 бортов ТУ-95мс находятся в разных частях Саратовской области, еще один ТУ-95мс летит к ним из Дягилево.

"Пусков по состоянию на сейчас не было", - говорится в сообщении.

Тем временем в Киевской области слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили о работе ПВО.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в КОВА.

Самолеты Ту, которыми РФ атакует Украину / Инфографика Главреда

В 06:59 в Воздушных силах ВСУ обновили данные о движении ударных БпЛА:

дроны на Киевщине в северо-западном направлении;

на Волыни - в западном направлении;

группа БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенщину;

БпЛА в Винницкой области курсом на запад;

дроны с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;

несколько групп БпЛА с Николаевщины в северо-западном направлении;

БпЛА из Черкасской области курсом на запад;

несколько групп БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину;

БпЛА курсом на Полтаву;

БпЛА на севере Днепропетровской области постоянно меняют курс.

Также зафиксировано несколько групп вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга.

Тем временем в Черном море дежурят четыре корабля-носителя "Калибров" с общим залпом до 28 ракет, сообщили в ВМС ВСУ. В Азовском море вражеских кораблей нет.

В Черном море дежурят носители "Калибров" / t.me/GeneralStaffZSU

По состоянию на 07:44 в воздухе уже 6 бортов ТУ-22М3, пишет "Николаевский Ванек".

Также есть угроза баллистики с Крыма.

Ближе к восьми часам утра стало известно, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Ночная атака на Киев 26 августа 2024

В ночь на понедельник, 26 августа, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны "Shahed".

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.

"Силами и средствами противовоздушной обороны около десятка [дронов] уничтожены еще на подступах к городу", - отметили в КМВА.

В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.

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