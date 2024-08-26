В РФ взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95, ракеты уже в Украине: что известно

Утром 26 августа по всей Украине объявлена воздушная тревога, есть риск ракетного удара. По данным Воздушных сил, страна-агрессор РФ подняла в небо 11 бомбардировщиков. На Киевщине фиксируют ударные дроны - там работают силы ПВО. В Офисе президента призвали украинцев не игнорировать тревогу.
В ВС ВСУ в 04:43 сообщили, что в России взлетели 11 бомбардировщиков Ту-95. Около шести утра по всей Украине прозвучала сирена воздушной тревоги.
В 06:29 глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную трревогу.
По данным мониторингового канала Николаевский ванек, по данным на 06:32 российские бомбардировщики ТУ-95мс выстраиваются в боевые порядки.
10 бортов ТУ-95мс находятся в разных частях Саратовской области, еще один ТУ-95мс летит к ним из Дягилево.
"Пусков по состоянию на сейчас не было", - говорится в сообщении.
Тем временем в Киевской области слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили о работе ПВО.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - сообщили в КОВА.
В 06:59 в Воздушных силах ВСУ обновили данные о движении ударных БпЛА:
- дроны на Киевщине в северо-западном направлении;
- на Волыни - в западном направлении;
- группа БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенщину;
- БпЛА в Винницкой области курсом на запад;
- дроны с Сумщины на Черниговщину и Полтавщину;
- несколько групп БпЛА с Николаевщины в северо-западном направлении;
- БпЛА из Черкасской области курсом на запад;
- несколько групп БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину;
- БпЛА курсом на Полтаву;
- БпЛА на севере Днепропетровской области постоянно меняют курс.
Также зафиксировано несколько групп вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга.
Тем временем в Черном море дежурят четыре корабля-носителя "Калибров" с общим залпом до 28 ракет, сообщили в ВМС ВСУ. В Азовском море вражеских кораблей нет.
По состоянию на 07:44 в воздухе уже 6 бортов ТУ-22М3, пишет "Николаевский Ванек".
Также есть угроза баллистики с Крыма.
Ближе к восьми часам утра стало известно, что ракеты вошли в воздушное пространство Украины.
Ночная атака на Киев 26 августа 2024
В ночь на понедельник, 26 августа, страна-агрессор РФ устроила очередную воздушную атаку на Киев. Оккупанты применили ударные дроны "Shahed".
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроны запустили с территории Курской области РФ, беспилотники пролетели в Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений.
"Силами и средствами противовоздушной обороны около десятка [дронов] уничтожены еще на подступах к городу", - отметили в КМВА.
В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.
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