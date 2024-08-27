История не учит ничему: россияне построили очередной понтонный мост через Сейм

Россияне в Курской области построили уже четвертую понтонную переправу через реку Сейм. Новый мост соорудили в селе Званное. Спутниковые снимки опубликовало Радио Свобода 26 августа.
Новую переправу можно увидеть на спутниковых снимках в двух километрах ниже по течению реки от ранее разрушенного стационарного моста на реке Сейм.
Стоит заметить, что ранее такие же переправы через реку Сейм россияне построили в селе Карыж, между Званным и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.
Ранее понтонные мосты, которые были возведены россиянами на реке Суджа, были атакованы украинскими войсками и разрушены, однако войска РФ продолжают строить новые переправы в надежде, что это обеспечит им пути отхода в случае активного наступления ВСУ на Курщине.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
Бои в Курской области - последние новости
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские войска контролируют на Курщине уже более 100 населенных пунктов и продвигаются дальше.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию и рассказал о результите "Курской операции".
Также Зеленский заявил, что операция в Курской области является частью большого плана победы Украины, который он готов передать в сентябре президенту США Джо Байдену.
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