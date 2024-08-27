Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конферецию в Киеве в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

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Зеленский дал большую пресс-конференцию - главные заявления / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, УНИАН, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция начата для достижения нескольких задач, включая долгосрочные цели по освобождению Донецкой области, где сейчас ведутся самые тяжелые бои. Он также отметил, что есть определенные достижения относительно целей, которые он не может разглашать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа в рамках форума "Украина 2024. Независимость".

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Операция в Курской области

Президент Зеленский отметил, что в ходе Курской операции ВСУ удалось остановить российское наступление на Харьковщине, сорвать планы оккупантов создать "буферную зону" и предотвратить прорывы на севере Украины.

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"Сумщина, Черниговщина. Мы не знали планов, но данные, которые мы получали от нашей разведки и разведок партнеров, но понимали, что там что-то готовится.... Курская операция решила вопрос неоккупации Сумщины и неоккупации Черниговщины и разбила серьезную группировку врага", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что захват Донецкой области остается стратегической целью для России, и переброска вражеских войск из Украины в Курскую область уже состоялась. Продолжится ли это перемещение, будет зависеть от успеха Украины в дальнейшей Курской операции.

Второй Саммит мира

Зеленский также сообщил, что Украина работает над подготовкой комплексного документа для Второго саммита мира и планирует завершить его до ноября 2024 года.

"Мы последовательны. У нас был энергетический саммит мира... Энергетический вопрос поднят, документ готовится детальный. Вторая встреча - по морю, третья - гуманитарный аспект, в том числе возвращение детей... Я думаю, что мы все сделаем и успеем на ноябрь", - сказал Глава государства.

Что известно об украинской формуле мира / Инфографика: Главред

"План победы" Украины

Операция в Курской области России является частью плана победы Украины. Президент Владимир Зеленский планирует передать этот план кандидатам в президенты США - Камале Харрис и Дональду Трампу в сентябре этого года.

"Курщина входит в план победы Украины. Это очень важный план для нас. Я что-то могу сказать, но не все. Одно из направлений - где часть сделана, это Курская область", - отметил политик.

Второе направление плана касается стратегического места Украины в глобальной инфраструктуре безопасности.

Третье направление включает "мощный пакет мер для принуждения России к завершению войны дипломатическим путем," отметил Зеленский.

Четвертое направление - экономическое, больше деталей президент не раскрыл.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Украина разработала первую баллистическую ракету

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает развивать свой военно-промышленный комплекс и уже создала первую баллистическую ракету. Он отметил, что не может раскрыть больше деталей, но решил сообщить об этом, чтобы подчеркнуть важную работу людей, которые круглосуточно трудятся на оборонных предприятиях.

Транзит российского газа

Зеленский также подчеркнул, что Украина не планирует продлевать договор с Россией по транзиту газа.

"Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы будем рассматривать их просьбы. О чем говорил старый дед в Азербайджане, мне не известно. Не уверен, что о газе. Думаю, есть другие вопросы", - сказал Зеленский.

Применение F-16

Кроме того, президент сообщил, что в самой массовой комбинированной воздушной атаке РФ на Украину 26 августа участвовали истребители F-16, предоставленные западными союзниками, которые сбивали вражеские ракеты и дроны.

"F-16 (дали - ред.) очень хороший результат. В рамках этой огромной атаки мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты и дроны. И спасибо партнерам за то, что предоставили нам F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного, и надо еще тренировать пилотов", - рассказал Зеленский.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Переговоры с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным сейчас является бессмысленным. Он также подчеркнул, что Курская операция "очень сильно помогла" Украине снизить количество голосов на эту тему.

"Весь мир хотел бы услышать, что Украина нашла компромисс. Но с Путиным компромиссы невозможны. С Путиным не то что компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня - пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он готов дипломатически как бы, но отдать ему 30% нашей земли", - отметил он.

Ядерные угрозы России

Кроме того, Зеленский прокомментировал постоянные ядерные угрозы от Путина, отметив, что диктатор слишком ценит свою жизнь, чтобы решиться на ядерный удар.

"Каждый раз, когда разведка РФ знает настойчивые наши шаги, и думаю, понимает, что мы близки к решениям, и когда понимают, что может так случиться, что будут положительные решения - чем ближе такие решения - тем больше будет напрягать медиапространство РФ, их МИД или другие институты. Они всегда запугивают - частью этой "запугивающей программы" является запугивание ядерным оружием. Я считаю, что Путин слишком любит свою жизнь, поэтому мне кажется, что он будет держаться за это кресло, за свой Кремль, и за поддержку его действий обществом. Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир, и думаю, будет очень быстрая реакция этого мира", - отметил глава государства.

Какие страны имеют ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Покровском направлении в Донецкой области, отметил, что иногда не имеет значения, сколько бригад на фронте - три или пять, важнее то, кто и сколько давит на этом направлении. Он дал понять, что продвижение россиян в этой зоне было неизбежным. В разговоре с журналистами Зеленский напомнил о заградительных отрядах, которые не дают российским войскам возможности отступать.

"Это как с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек. Вы это увидите, очень скоро поймете эти цифры. В этом история, - заявил Зеленский, - Нельзя просто: вы 100 000 - мы 100 000. У нас уже была такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я рад, что главком Сырский так же считает", - резюмировал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина, имея меньше человеческих ресурсов, чем Россия, вынуждена вести войну умнее.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

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