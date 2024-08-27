В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

В нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. На данный момент свет выключили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Об этом сообщила ДТЭК.
"Из-за сложной ситуации Укрэнерго вынуждено снова ввести экстренные отключения в Киевской области. Сейчас графики отключений не действуют", - отметили в компании.
Эти меры приняли на основании распоряжения "Укрэнерго". В условиях экстренных отключений обычные графики не действуют.
"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - отметили в ДТЭК.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Отключение света в Украине - влияние атаки РФ на энергетику
Напомним, в понедельник, 26 августа, российские оккупанты атаковали Украину с воздуха. Враг применил более сотни ракет и столько же "шахедов". Россия обстреливала энергетическую инфраструктуру .
По всей стране были экстренные отключения света, были и проблемы с водоснабжением. Проблемы фиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.
Из-за массированного обстрела украинской энергетики в областях вернули графики отключения электроэнергии. Во вторник, 27 августа, свет будут выключать сразу для трех очередей и четырех очередей.
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