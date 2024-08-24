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Зима будет сложнее, чем предыдущая: в Минэнерго спрогнозировали, что будет со светом

Руслана Заклинская
24 августа 2024, 18:42
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Украина пытается восстановить все, что можно, и параллельно защитить энергетические объекты системами ПВО, отметил Герман Галущенко.
Зима будет сложнее, чем предыдущая: в Минэнерго спрогнозировали, что будет со светом
Украинцев призвали готовиться к сложной зиме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме, поскольку она будет сложнее, чем предыдущая. Однако страна активно готовится к вызовам в энергосистеме. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Надо готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако, мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", - сказал он.

Галущенко отметил, что обстрелы имеют критическое влияние на энергетическую инфраструктуру. По его словам, Украина потеряла половину мощностей из-за российских обстрелов.

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"Единственный вопрос - это влияние обстрелов. Даже не сам факт обстрелов, а насколько они могут нанести нам вред. К сожалению, те обстрелы, которые начались в этом году 22 марта, они нанесли существенный ущерб. Цифра 9 ГВт уже звучала. Это такая генерация, которую мы потеряли. При пиковом потреблении прошлой зимой 18 ГВт. Фактически - половина", - пояснил министр.

Также Галущенко добавил, что правительство не питает иллюзий относительно прекращения российских обстрелов. Поэтому ключевыми задачами являются восстановление энергетической инфраструктуры и защита объектов с помощью систем ПВО.

Кроме того, планируется расширение распределенной генерации, которая является более устойчивой к вражеским атакам и может обеспечить локальные потребности в электроэнергии. Для этого уже введены новые мощности и рассматривается возможность наращивания распределенной генерации до конца года. В то же время страну обеспечивают резервными системами питания.

Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Зима будет сложнее, чем предыдущая: в Минэнерго спрогнозировали, что будет со светом
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - прогнозы

Напомним, в Украине недавно начались стабилизационные отключения электроэнергии, однако их удалось уменьшить благодаря досрочному завершению ремонта атомного блока мощностью 1000 МВт. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что блок уже подключен к энергосистеме, что улучшит стабильность и позволит избежать ограничений электроэнергии.

Также энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о дефиците электроэнергии этой зимой, особенно в утренние и вечерние часы. Сейчас дефицит составляет 2,4 ГВт-ч в пиковые часы, его частично компенсируют импортом. Однако рост потребления электроэнергии на 30% в отопительный период и уменьшение солнечной генерации могут усугубить проблему.

Как ранее сообщал Главред, с началом отопительного сезона в Украине могут вернуть ограничения отключения света, поскольку потребление вырастет на треть. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что невозможно будет компенсировать рост потребления. При снижении температуры до -5°C и ниже возможны отключения до 12 часов в сутки из-за недостатка электроэнергии в объеме 4-5 гигаватт

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