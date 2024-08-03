Расслабляться еще рано: известно, почему отключения света могут вернуться

Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все нужды.

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Почему отключения света могут вернуться / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине отключать электроэнергию на выходных не планируют. Однако если температура воздуха снова поднимется выше 30 градусов, графики могут вернуть. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Уже почти неделю "Укрэнерго" не вводит ограничений потребления электроэнергии, потому что электроэнергии в системе хватает на все нужды. Также диспетчерский центр не планирует отключений на эти выходные. Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительные, вызовы перед нами тоже", - сказал он.

Он также отметил, что в Украине все еще может ухудшиться ситуация с отключениями. Так, температура воздуха снова может значительно повыситься, а это повлияет на ситуацию в энергосистеме.

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"Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго. Мы же продолжаем работать не только над ремонтами и развитием защиты, но и над поиском решений привлечения в Украину большего количества электроэнергии из Европы", - подчеркнул Кудрицкий.

По его словам, сейчас в "Укрэнерго" пытаются увеличить технические возможности для импорта. Тогда Украина сможет покупать больше тока в ЕС во время роста дефицита.

"В частности активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем поставок электроэнергии в Украину осенью и зимой. Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Когда будут достигнуты договоренности - сообщим подробнее", - отметил глава "Укрэнерго".

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

Ситуация в энергосистеме Украины - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ближайшие месяцы Украина может прожить без отключений света. В вопросах энергетики страна вошла в относительный баланс. Если свет и будут выключать, это будет иметь незначительный характер.

Председатель правления "Укрэнерго" убежден, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже пройден.

Также известно, что Украина сможет отказаться от отключений электроэнергии для пользователей в осенний период при условии вывода из ремонта 3 энергоблоков АЭС.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

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