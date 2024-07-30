В Украине не будут отключать свет: утешительный прогноз на три месяца

В ближайшие месяцы Украина может прожить без отключений света. В вопросах энергетики страна вошла в относительный баланс. Если свет и будут выключать, это будет иметь незначительный характер. Об этом заявил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.
По его словам, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода - прохладнее.
"Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде, находимся в относительном балансе", - сказал Бойко в эфире телеканала Киев24.
В случае отсутствия "внешнего воздействия", Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.
"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", - пояснил Бойко.
Отключения света в Украине
С начала 2024 года страна-агрессор Россия наносила массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.
Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.
Также в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Для уменьшения дефицита энергии специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Другие новости:
- Остались руины: ДТЭК показала разрушенные ракетами энергообъекты
- На каждую ракету ПВО приходится по 5-6 ракет из РФ: в ДТЭК огорошили заявлением
- Украина продает свет за границу или нет: в ДТЭК ответили на самый спорный вопрос
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред