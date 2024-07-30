В Украине не будут отключать свет: утешительный прогноз на три месяца

В Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода - прохладнее. Соответственно, снизилось потребление электроэнергии.

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Три месяца Украина может жить без отключений света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В ближайшие месяцы Украина может прожить без отключений света. В вопросах энергетики страна вошла в относительный баланс. Если свет и будут выключать, это будет иметь незначительный характер. Об этом заявил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

По его словам, сейчас в Украине генерирующей энергии в системе стало больше, а погода - прохладнее.

"Соответственно, снизилось потребление. Мы, к сожалению, будучи погодозависимыми, благодаря сегодняшней погоде, находимся в относительном балансе", - сказал Бойко в эфире телеканала Киев24.

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В случае отсутствия "внешнего воздействия", Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в вышеупомянутом относительном балансе.

"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", - пояснил Бойко.

Отключения света в Украине

С начала 2024 года страна-агрессор Россия наносила массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

Также в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Для уменьшения дефицита энергии специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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