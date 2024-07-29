Ситуация со светом внезапно улучшилась: в Украине опубликовали 'счастливые' графики

В Украине во вторник, 30 июля, внезапно улучшится ситуация в энергосистеме. Об этом сообщает Укрэнерго.
Отмечается, что в этот день отключения света не прогнозируются. Ситуация улучшилась благодаря похолоданию и возвращению в работу двух блоков АЭС.
"При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно. Сегодня с 20:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении.видео дня
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Отключение света в Украине - последние новости
Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.
В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.
"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.
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