Ситуация со светом внезапно улучшилась: в Украине опубликовали 'счастливые' графики

Улучшение ситуации произошло на фоне похолодания и выхода из ремонта двух энергоблоков.

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График отключения света на 30 июля / коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине во вторник, 30 июля, внезапно улучшится ситуация в энергосистеме. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что в этот день отключения света не прогнозируются. Ситуация улучшилась благодаря похолоданию и возвращению в работу двух блоков АЭС.

"При изменении ситуации в энергосистеме - о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно. Сегодня с 20:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", - говорится в сообщении. видео дня

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Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.

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