Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

В воскресенье, 28 июля, в Украине будут применяться графики отключений электроэнергии только в вечернее время. Свет будут выключать в течение четырех часов. Об этом сообщило Укрэнерго и ДТЭК.
"Графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00", - говорится в сообщении ДТЭК.
В Укрэнерго отметили, что в эти часы будет действовать одна очередь отключений. В течение остального дня свет украинцам не будут выключать.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения света в Украине - последние новости по теме
Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.
Также для жителей Киева с 27 июля выключать свет начнут по-новому. Графики отключений сдвинут на один час вперед для всех потребителей.
Как сообщал Главред, в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Для уменьшения дефицита энергии специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.
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