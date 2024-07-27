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Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

Руслана Заклинская
27 июля 2024, 18:43обновлено 27 июля, 19:30
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Ограничения электроэнергии будут применять для украинцев только вечером, рассказали в Укрэнерго.
Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля
График отключения света на 28 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В воскресенье, 28 июля, в Украине будут применяться графики отключений электроэнергии только в вечернее время. Свет будут выключать в течение четырех часов. Об этом сообщило Укрэнерго и ДТЭК.

"Графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00", - говорится в сообщении ДТЭК.

В Укрэнерго отметили, что в эти часы будет действовать одна очередь отключений. В течение остального дня свет украинцам не будут выключать.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости по теме

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.

Также для жителей Киева с 27 июля выключать свет начнут по-новому. Графики отключений сдвинут на один час вперед для всех потребителей.

Как сообщал Главред, в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Для уменьшения дефицита энергии специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.

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