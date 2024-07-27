Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

Ограничения электроэнергии будут применять для украинцев только вечером, рассказали в Укрэнерго.

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График отключения света на 28 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В воскресенье, 28 июля, в Украине будут применяться графики отключений электроэнергии только в вечернее время. Свет будут выключать в течение четырех часов. Об этом сообщило Укрэнерго и ДТЭК.

"Графики отключений завтра будут применяться с 18:00 до 22:00", - говорится в сообщении ДТЭК.

В Укрэнерго отметили, что в эти часы будет действовать одна очередь отключений. В течение остального дня свет украинцам не будут выключать.

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Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.

Также для жителей Киева с 27 июля выключать свет начнут по-новому. Графики отключений сдвинут на один час вперед для всех потребителей.

Как сообщал Главред, в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Для уменьшения дефицита энергии специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.

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