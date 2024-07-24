Отключений света будет меньше: к энергосистеме подключен один из атомных блоков

После вывода из планового ремонта еще одного атомного блока отключать свет украинцам планируют меньше, уже с сегодняшнего дня.

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Меньше отключений после вывода из ремонта атомного блока будет уже сегодня / Коллаж: Главред, фото: flickr

В некоторых регионах Украины сегодня, 24 июля, ограничения электроэнергии не будут применять до 18:00. Это связано с тем, что после планового ремонта к энергосистеме подключен один из атомных блоков.

Как сообщает Минэнерго, ситуация в энергетике остается сложной. В системе есть значительный дефицит генерирующих мощностей из-за массированных вражеских атак с весны этого года, продолжаются обстрелы, особенно на прифронтовых и приграничных территориях.

Однако на одной из АЭС после планового ремонта, завершенного раньше срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это, по информации ведомства, существенно повлияет на стабильность энергосистемы и уменьшит существующий дефицит электроэнергии.

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В частности уже сегодня в западных и частично южных регионах ограничения электроснабжения запланированы только с 18:00 до 24:00. Об изменениях в графиках предупредят облэнерго в каждой отдельной области.

Относительно обесточенных городов и сел, в Минэнерго сообщают, что из-за сложных погодных условий без энергоснабжения остаются 7 населенных пунктов в Днепропетровской области. А из-за боевых действий и технарушений остаются обесточенными 512 населенных пунктов.

Что такое Министерство энергетики Украины? Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Напомним, в сети распространяется большое количество информации о том, что Украина якобы продает электричество за границу. Генеральный директор ДТЭК Ильдар Салеев ответил на это, что Украина не продает электричество за границу, а импортирует его из соседних стран.

Накануне стало известно, что в Украине значительно улучшится ситуация с отключением электроэнергии в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, а значит свет украинцам не будут выключать.

Ранее сообщалось, что из-за ударов страны-агрессора России по энергетике в Украине введены графики отключения света. Для того, чтобы дефицит электроэнергии был не таким большим, Украина получает электроэнергию из Европы, как помощь.

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