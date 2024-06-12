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Ответный блэкаут: сможет ли Украина уничтожить энергосистему России

Анна Косик
12 июня 2024, 13:23
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Агрессор бьет по энергетической инфраструктуре Украины, в то время как ВСУ наносят удары по нефтяной отрасли РФ, хотя теоретически могли бы затянуть врага в темноту.
Энергосистема, лампочка
Украина бьет по нефтяным объектам РФ, но при определенных условиях могла бы нанести удар и по энергетике врага / Коллаж: Главред, фото:flickr

Украина наносит удары по разным секторам российской экономики. Очевидно, что приоритетом номер один является именно поражение нефтепереработки и нефтебаз. В то же время наша страна страдает от сложной ситуации в энергосистеме из-за вражеских ударов. Можем ли мы так же лишать на долгое время электроэнергии жителей страны-агрессора - вопрос довольно сложный и зависит от многих факторов.

Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар во время чата на Главреде.

Еще в апреле 2022 года страна-агрессор впервые почувствовала, что такое ответный удар от Украины. Тогда два наших вертолета Ми-24 атаковали белгородскую нефтебазу. Гончар объясняет, что Украина не спроста взяла за основу атаки именно на объекты нефтяной промышленности РФ, а не, например, энергетической.

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"Почему нефтепереработка? Врага нужно если не лишить, то минимизировать и сбить его логистическое обеспечение. Ведь когда в баках танков и самолетов есть топливо, это не гарантия победы, но когда там нет горючего - это гарантия поражения", - отметил эксперт.

Поэтому главной задачей ВСУ сейчас является как раз создание максимального разбаланса поставок горючего и для российских вооруженных сил, непосредственно участвующих в боевых действиях на территории Украины, так и для российского транспорта, отвечающего за логистику.

Если говорить об ударах по энергетической инфраструктуре РФ, то Украина уже прибегала к поражению вражеских объектов, правда только в прилегающих к границе областях России. На это есть ряд причин.

"Во-первых, мы не имеем такой номенклатуры оружия, кроме беспилотников, как в России, и поэтому мы не можем далеко достать. Во-вторых, у россиян много резервных мощностей энергетики, в частности, маневровой энергетики, а если взять каскады гидростанций на Волге и не только другие предприятия российской энергетики на угле и газе, то там уничтожать-не-истреблять", - утверждает Гончар.

Ни для кого не секрет, что Россия значительно больше по территориям, чем Украина. Поэтому обеспечить поражение критически важных объектов маневровой энергетики РФ пока невозможно. Украина может лишь наносить локальные удары и оставлять без света несколько соседних областей РФ, но о блэкауте по всей стране-агрессору не идет речь.

По мнению эксперта, еще одним фактором этого, является имеющееся вооружение. Чтобы российская энергосистема потерпела поражение такого же уровня, как и Украина, нужно иметь примерно такой же набор крылатых и баллистических ракет.

"Их у нас мало. Ракет, которые могли бы доставать на 1,5-2 тысячи километров, у нас вообще нет. Поэтому можно гипотетически рассчитывать на то, что рано или поздно нам предоставят американские Tomahawk, и мы сможем достать россиян больше и на дальнем расстоянии. Но пока это выглядит как фантастический сценарий, учитывая непутевую позицию нынешней американской администрации, которая до сих пор ограничивает нанесение нами ударов по территории России, а тем более американским оружием", - рассказал он.

Таким образом США фактически сидят на двух стульях - хоть и помогают Украине, но одновременно позволяют России уничтожать нашу критическую инфраструктуру, при этом запрещая наносить удары по территории РФ.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Удары Украины по объектам нефтяной отрасли РФ

Напомним, недавно ракетным ударом по порту "Кавказ" возле оккупированной Керчи ВСУ частично разрушили нефтебазу российских оккупантов.

Украина продолжает наносить удары по стране-агрессору России. Речь идет не только об ударах по вражеским НПЗ, которые имеют очень хороший эффект, врага также взволновало поражение других объектов.

Ранее в Орловской области заявили об атаке дронов в городе Ливны. Там упали два БпЛА на территорию нефтебазы РФ.
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