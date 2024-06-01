Лучше, чем удары по НПЗ: эксперт назвал болевую точку врага, которую атакуют ВСУ

Информация об "обеспокоенности" США из-за ударов по российским системам раннего предупреждения является информационным шумом, говорит эксперт.

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Украина продолжает наносить удары по стране-агрессору России / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, armyinform.com.ua

Украина продолжает наносить удары по стране-агрессору России. Речь идет не только об ударах по вражеским НПЗ, которые имеют очень хороший эффект, врага также взволновало поражение других объектов. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, передает 24 Канал.

Он отметил, что информация об "обеспокоенности" США из-за ударов по российским системам раннего предупреждения является информационным шумом. И есть огромное подозрение, что наш противник вбрасывает нужную ему информацию.

"Это означает, что мы нащупали вторую после нефтеперерабатывающей отрасли очень болевую точку для врага", - заявил полковник запаса. видео дня

Военный эксперт добавил, что эту работу нужно продолжать.

По его мнению, если бы американцы были по-настоящему недовольны такими действиями Украины, то Энтони Блинкен или председатель Объединенного комитета начальников штабов вышли бы и сказали, что этого делать нельзя.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по российским РЛС - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь с 29 на 30 мая Служба безопасности Украины поразила комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов дронами собственной разработки.

Также отмечалось, что российские оккупанты в результате удара дронами по радиолокационной станции "Воронеж-М" под Орском могли потерять до 50% всех мощностей загоризонтных РЛС, которые отвечают за условное направление "юг - юго-восток" (Китай, Казахстан).

Кроме того, дрон Главного управления разведки Минобороны Украины 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

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