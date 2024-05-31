Российское ПВО в Крыму 'ослепло': СБУ нанесли удар дронами по уникальной РЛС

В ночь с 29 на 30 мая Служба безопасности Украины поразила комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов дронами собственной разработки. Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники в ведомстве.
Отмечается, что комплект "Небо СВУ" контролировал участок воздушного пространства над временно оккупированным Крымом в 380 километров и должен был обеспечивать защиту российских военных объектов на территории полуострова.
По данным источников, СБУ поразили "Небо СВУ" вблизи Армянска с помощью дронов собственного производства, которые были разработаны разработанными специалистами военной контрразведки Службы.
После атаки дронов СБУ, по данным источника, космические средства разведки зафиксировали прекращение работы радаров РЛС, и в дальнейшем их излучений больше зафиксировано не было.
"Данная спецоперация СБУ сделала российскую ПВО "слепой" на значительном участке фронта", - отметил источник.
Что известно о РЛС "Небо"?
"Небо" - семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Разработчик - Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (ННИИРТ). Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и для сухопутных войск.
В варианте ПВО антенная система сложнее, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. В варианте для сухопутных войск антенная система упрощена для повышения мобильности, пишет Википедия.
Удары по Крыму - взрывы в Крыму
Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате операции Главного управления разведки Минобороны Украины, которая состоялась в ночь на четверг, 30 мая, во временно оккупированном Крыму возможно было поражено до семи кораблей российских оккупантов.
По сообщениям движения "АТЕШ", которые ссылаются на источники в 27-й авиационной дивизии РФ, российские войска восстанавливают заброшенные аэропорты в Крыму для восстановления взлетных полос в связи с массированными ракетными ударами со стороны Украины по ВКС РФ.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинские военные будут работать на крымском аэродроме "Бельбек" еще 1,5-2 недели, но продолжительность этого процесса будет зависеть от имеющихся средств для поражения целей. Он указал, что главная цель таких ударов - это получение воздушного преимущества перед появлением в районе F-16 и подготовка к масштабным наступательным действиям с использованием воздушных сил.
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