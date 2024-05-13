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Дроны СБУ ярко ударили по нефтебазе и по подстанции в РФ - СМИ

Дмитрий Видоменко
13 мая 2024, 12:01
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В ночь с 12 на 13 мая дроны Службы безопасности Украины активно работали в Липецкой и Белгородской областях РФ - по нефтебазам и по подстанциям.
Беспилотник, взрыв
В ночь с 12 на 13 мая дроны СБУ совершили атаку по объектам в РФ / коллаж Главред, ua.depositphotos.com

Беспилотники Службы безопасности Украины в ночь на 13 мая активно отработали в Липецкой и Белгородской областях страны-агрессора РФ. В результате загорелась нефтебаза "Осколнефтеснабжение" возле Старого Оскола и на подстанции "Елецкая" мощностью 500 киловатт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники в СБУ.

Жители страны-агрессора РФ в местных пабликах ночь напролет жаловались на серию громких взрывов в районе нефтебазы в Белгородской области. А губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил пожар на электроподстанции "Елецкая", которая питает тяговые подстанции корпорации "Российские железные дороги", нефтеперекачивающую станцию "Становая", а также обеспечивает транзит между Липецкой, Орловской и Брянской энергосистемами.

"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Мероприятия для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться", - сказали источник в СБУ.

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инфографика, НПЗ в России, НПЗ

Атаки на российские НПЗ

Напомним, США просили Украину воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России еще в феврале 2024 года. The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, как вице-президент Камала Харрис встречалась с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта "конфиденциальная" просьба, по словам собеседников журналистов, очень разозлила украинского президента.

В апреле 2024 года министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя". По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что удары беспилотниками глубоко внутри территории страны-агрессора РФ являются частью стратегии по принуждению Кремля отказаться от нападения на Украину. Такие операции необходимы для сохранения давления на диктатора Владимира Путина несмотря на то, что Вашингтон выступает против таких атак.

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СБУ дроны война России и Украины
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