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"У нас свои интересы": Киев жестко ответил США насчет атак по НПЗ России

Алексей Тесля
15 апреля 2024, 17:19
Украина хочет сохранять давление на диктатора Владимира Путина, подчеркнул Александр Литвиненко.
НПЗ Нижнекамск
Украина нанесла удары по ряду НПЗ в РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, alfaproekt.ru

Удары беспилотниками глубоко внутри территории страны-агрессора РФ являются частью стратегии по вынуждению Кремля отказаться от нападения на Украину.

Такие операции необходимы для сохранения давления на диктатора Владимира Путина, несмотря на то, что Вашингтон выступает против таких атак, заявил в интервью The Economist секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

"Во-первых, это ограничивает его пространство для маневра, а во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение войны стоит дороже ее прекращения", — пояснил он.

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Секретарь СНБО отметил, что в отличие от России Украина не бьет по гражданскому населению. Под ударом только военные корабли, военные самолеты и нефтяная инфраструктура, подчеркнул он.

"Один удар по аэродрому может повредить семь, десять, 15 самолетов. Каждый из них стоит более 30 миллионов долларов. Мы можем провести операцию, которая будет стоить менее 2 миллионов долларов. Это фантастически рентабельно", – добавил Литвиненко.

Позиция МИД

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит связи между ударами по нефтеперерабатывающим заводам в России и возможными проблемами на глобальном рынке энергоносителей, передает Радио Свобода.

Комментируя заявления министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина по этому поводу, глава МИД напомнил, что шеф Пентагона "очень большой друг Украины", который многое сделал для нее.

"Но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи. Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, мы видим появление проблем на российском энергетическом рынке. Но я не вижу проблем на мировом. У нас из-за отсутствия батарей Patriot растет список погибших мирных граждан. Это никого не волнует?", – напомнил Кулеба.

Глава МИД добавил, что удары РФ по украинской энергетике приводят к обесточиваниям гражданских в Украине, а украинская противовоздушная оборона нуждается в поддержке: "Надо мыслить своими интересами. Если партнеры дают батареи Patriot завтра, но просят не делать определенные вещи, тогда есть предмет для разговора. А если у нас нет этих батарей, нет пакета помощи и при этом нас просят что-то не делать, тогда нет предмета. Тогда о чем говорить? Тогда каждый выживает, как может".

Удары по целям в РФ

Напомним, что в РФ произошел пожар на НПЗ в Самарской области. Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод мог быть атакован беспилотниками. По сообщениям очевидцев, около часа назад был слышен взрыв, затем видно пламя от пожара.

Дроны взорвали установку переработки нефти в Нижнекамске. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Атака дроном нефтеперерабатывающего завода в Татарстане прошлой ночью является совместной операцией СБУ и ГУР Минобороны.

В России на "Уралмаше" прогремели взрывы. В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Огонь охватил площадь в 4 500 квадратных метров. Кровля здания обвалилась на площади 300 квадратных метров.

Кто такой Александр Литвиненко

Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года — заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 по 23 июля 2021 - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

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