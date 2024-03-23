Взрыв, а потом пожар: в РФ горит НПЗ в Самарской области - росСМИ

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод мог быть атакован беспилотниками.

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Пожар на НПЗ в Самарской области вспыхнул в ночь на 23 марта / Колллаж: Главред, фото: Astra, Shot

В ночь на 23 марта в Самарской области России прогремели взрывы - на Новокуйбышевском НПЗ вспыхнул пожар. По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.

"Пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области. По сообщениям очевидцев, около часа назад был слышен взрыв, затем видно пламя от пожара. Завод мог атаковать беспилотник. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - сообщает российский Telegram-канал Mash.

Пожар на НПЗ в Самарской области / Колллаж: Главред, фото: Mash

Как пишет Shot со ссылкой на местных жителей, перед взрывом был слышен звук мотора. Затем очевидыцы увидели пламя от пожара.

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"Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск Самарской области. Перед этим был слышен звук мотора. Местные жители рассказали SHOT, что около 30 минут назад был слышен громкий взрыв, а потом увидели пламя от пожара", - говорится в сообщении.

Пожар на НПЗ в Самарской области РФ / Фото: Astra

Официальной информации пока нет.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод расположен в Самарской области. Входит в группу ПАО "НК "Роснефть". Штаб-квартира компании расположена в Новокуйбышевске.Мощность НПЗ составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

Новокуйбышевский НПЗ производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии. География отгрузок насчитывает около 90 регионов России и ближнего зарубежья.

Новокуйбышевский НПЗ на карте

Смотрите видео - В РФ горит Новокуйбышевский НПЗ:

Что говорят в Минобороны России

В МО РФ заявили об атаке "украинских дронов" и заявили, что силы ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над территориями Брянской (пять беспилотников), Белгородской (пять беспилотников), Воронежской (один беспилотник) и Саратовской (один беспилотник) областями.

Атаки на НПЗ России

Издание Financial Times писало о том, что США якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что официальный Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории страны-агрессора являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов ранее намекну на новые удары по НПЗ врага.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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