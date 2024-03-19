В ГУР намекнули на новые удары по НПЗ врага: когда и где ждать 'бавовну'

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал заявления РФ о защите нефтеперерабатывающих заводов зенитно-ракетными комплексами от ударов украинских дронов.
Такие заявления представителей страны-агрессора рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Об этом представитель ГУР сказал в комментарии "Украинской правде".
Из его слов можно заключить, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора продолжаться.
"Панцири" там уже давно стоят, это заявление для успокоения общественного возмущения и распила бюджетных средств. Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях оккупанта, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться", - добавил Юсов.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
Удары по НПЗ в России
Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.
Напомним, в ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.
Издание Bloomberg 14 марта писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.
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