УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В ГУР намекнули на новые удары по НПЗ врага: когда и где ждать "бавовну"

Алексей Тесля
19 марта 2024, 20:26
Атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора продолжаться, говорят в ГУР.
В ГУР намекнули на новые удары по НПЗ врага: когда и где ждать 'бавовну'
Андрей Юсов оценил удары по НПЗ в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншон, УНІАН

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал заявления РФ о защите нефтеперерабатывающих заводов зенитно-ракетными комплексами от ударов украинских дронов.

Такие заявления представителей страны-агрессора рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Об этом представитель ГУР сказал в комментарии "Украинской правде".

Из его слов можно заключить, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора продолжаться.

видео дня

"Панцири" там уже давно стоят, это заявление для успокоения общественного возмущения и распила бюджетных средств. Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях оккупанта, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться", - добавил Юсов.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Удары по НПЗ в России

Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

Напомним, в ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg 14 марта писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
НПЗ ГУР война России и Украины Андрей Юсов
Реклама

Главное за день

Без разведки и поддержки: в ВСУ рассказали, что пошло не так с контрнаступлением

Без разведки и поддержки: в ВСУ рассказали, что пошло не так с контрнаступлением

21:22 Украина
В ГУР намекнули на новые удары по НПЗ врага: когда и где ждать "бавовну"

В ГУР намекнули на новые удары по НПЗ врага: когда и где ждать "бавовну"

20:26 Украина
Влупит -6 и засыплет снегом: в Украине будет бушевать серьезная непогода

Влупит -6 и засыплет снегом: в Украине будет бушевать серьезная непогода

19:54 Синоптик
Все главные новости

Популярное

«Ты что, совсем»: дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери 12725

"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

Главная идея Путина и России уже не Украина 5823

Главная идея Путина и России уже не Украина

Без соплей и слез : пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление 5783

"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине 5429

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

Последние новости

21:22

Без разведки и поддержки: в ВСУ рассказали, что пошло не так с контрнаступлением

20:34

Куда Путин после "переизбрания" двинется дальше: под угрозой сразу ряд областейВидео

20:26

В ГУР намекнули на новые удары по НПЗ врага: когда и где ждать "бавовну"

19:54

Влупит -6 и засыплет снегом: в Украине будет бушевать серьезная непогода

19:45

ВСУ смогут сдержать линии фронта: премьер сказал, когда Украина получит боеприпасы

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
19:31

"Мы не можем исключить": в Британии заговорили об отправке войск в Украину

19:19

Обмен ударами, ДРГ и эвакуация: как Украина и Россия формируют "серую" зонуФотоВидео

19:10

Россия в Сумской области устроила классический террор против населениямнение

18:48

Путин попрёт на Киев, Харьков, Одессу и устроит "мясное цунами" – СотникЭксклюзив

Реклама
18:38

Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков": где могут разместить войска в Украине

18:27

"Волонтер": бойфренд Тани Пренткович так и не вернулся в Украину после Мальдив

18:17

Какую воду нужно выпить 20 марта, чтобы быть здоровым весь год: приметы

18:09

Какие цвета привлекают мужчин: стилист назвала лучшую одежду для женщин

18:02

У младшей дочери Брююса Уиллиса диагностировали неизлечимое заболевание

17:28

В России уже бредят французской армией в Украине

17:18

Повстанцы наступают вглубь РФ: в РДК рассказали о продвижении добровольцев

17:17

Не только ценой: чем отличается хек от минтая - простой ответВидео

16:43

Гороскоп на март 2024: три знака зодиака столкнутся с трудностями в конце месяца

16:20

3 причины, по которым кошки топчутся лапами на человеке

16:17

"Взятки не помогут": боевые бригады могут сами начать ловить уклонистов - командир

Реклама
16:12

Чем проставиться за отпуск: зачем и стоит ли это делать

16:09

Церковный праздник 20 марта: что нельзя делать незамужним девушкам

15:52

Живее всех живых: Букингемский дворец показал свежие фото улыбчивого Чарльза IIIФото

15:50

Назад к Меладзе: Брежнева решила вернуться в бывшему - блогер

15:38

"Не стыди меня": Тина Кароль чуть не довела до слез Юлию Санину своим заявлением

15:38

Что помогает избавиться от растяжек: девушка рассказала, как улучшить кожу дома

15:30

Россияне уменьшили интенсивность атак на фронте: в ВСУ назвали главную причину

15:28

Потепление ворвется в Украину: синоптик назвала дату по-настоящему весенней погоды

15:22

"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

15:16

После мощных ударов по кораблям в Черном море: в РФ сменили командующего ВМФ

15:00

Ксения Мишина раскрыла подробности романа с загадочным любовником

14:49

Как почистить подошву на кроссовках: всего три продукта сделают ее белоснежной

14:49

Плей-офф отбора на Евро-2024 Босния - Украина: анонс матча и прогноз букмекеровФото

14:47

900 авиабомб и 130 ракет: Зеленский описал масштабы ударов РФ по Украине в марте

14:32

Букмекеры объявили новые ставки по Евровидению: Украина показала неожиданные позиции

14:07

"Россия дорого заплатила": глава Пентагона дал громкое обещание по войне в Украине

13:49

"Это обязанность Украины": в ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам

13:43

"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

13:41

Фанаты Кристины Соловий в ступоре из-за ее новой антирелигиозной выходкиФото

13:38

Как можно охладить Айфон: что делать в неприятной ситуации

Реклама
13:36

Еще одна украинская предательница получила российский паспорт

13:31

Почему всегда нужно закрывать шторы в номере отеля: ответ удивит

12:59

Стартует счастливая жизнь: три знака зодиака испытают удачу в полнолуние 25 марта

12:53

Ситуация резко изменилась: в ВСУ рассказали о новой тактике РФ в районе Авдеевки

12:43

3 знака зодиака, которые живут дольше всех: даже до 100 лет

12:42

Писториус анонсировал пакет помощи ВСУ и сказал, будут ли в нем TaurusВидео

12:20

Коалиция бронетехники для Украины: Польша и Германия запускают важный проект

12:13

Как отец: предательница Соломки показала своего взрослого ухажера

12:12

Есть большой риск отравления: какую картошку ни за что нельзя есть

11:59

Звезда шоу "Танці з зірками" расстался с женой после новости об измене

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять