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Дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области: вспыхнули пожары

Анна Ярославская
16 марта 2024, 08:42
Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.
Пожар на НПЗ в Самарской области
Пожар вспыхнул на НПЗ в Самарской области / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Рано утром 16 марта в Россиию пришла "бавовна" - беспилотники атаковали сразу два НПЗ в Самарской области. Вспыхнули пожары.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.

"В это же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевское НПЗ. Там также начался пожар, который спустя полчаса был потушен", - говорится в сообщении.

видео дня

Смотритет видео - В РФ горит Сызранский нефтеперерабатывающий завод:

Скриншот

Местная администрация Сызрани подтвердила информацию о пожаре.

"Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - сообщили в администрации.

Российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов.

"В Сызрани горит местный НПЗ "Роснефти" после атаки беспилотника. Снова под атакой АВТ-6, как говорит автор одного из видео. Это установка из двух ректификационных колонн - сердце завода, где и перерабатывается нефть", - пишут российские Telegram-каналы.

Смотрите видео - Момент атаки дрона на НПЗ в Сызрани:

Скриншот

Справка. ОАО "Сызранский нефтеперерабатывающий завод" — российский нефтеперерабатывающий завод топливного профиля. Входит в состав ПАО НК "Роснефть". Штаб-квартира компании расположена в городе Сызрань, Самарской области.

Новокуйбышевский НПЗ расположен в Самарской области и входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов НК "Роснефть".

Кроме того, Telegram-канал Baza сообщил, что в Липецкой области дроны атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

"Рано утром 15 марта на территории станции Становая (входит в состав нефтепровода "Дружба) обнаружили остатки двух взорванный БПЛА самолетного типа. Возгораний, повреждений и пострадавших не было. По словам губернатора Игоря Артамонова, "два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе", - говорится в сообщении.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Атаки на НПЗ России

В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg 14 марта писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора РФ. По его словам, это сократило российский экспорт нефтепродуктов на треть.

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