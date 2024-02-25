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На треть срезали нефтяную выручку РФ: Малюк раскрыл детали ударов по НПЗ врага

Алексей Тесля
25 февраля 2024, 20:41
Не менее 55% военного бюджета РФ формируется именно из валютной выручки от экспорта нефтепродуктов.
На треть срезали нефтяную выручку РФ: Малюк раскрыл детали ударов по НПЗ врага
Василий Малюк рассказал об ударах по НПЗ РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/SBUkr, скриншот

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора РФ.

По его словам, это сократило российский экспорт нефтепродуктов на треть. Такие данные он обнародовал в ходе дискуссии в рамках форума "Украина. Год 2024".

Глава СБУ также пояснил, что не менее 55% военного бюджета РФ формируется именно из валютной выручки от экспорта нефтепродуктов.

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"Если мы посмотрим даже крайних два месяца, сколько нефтеперерабатывающих мощностей вражеских было успешно поражены. По сути, на одну треть мы сократили экспорт нефтепродуктов. А 55% их военного бюджета - это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. И это вполне законные наши цели", - добавил Малюк.

Ранее сообщалось о том, что в РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод: перед пожаром слышали взрывы. Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

В ночь на 25 января в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.

Российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе был вынужденно остановлен. Этот один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.

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