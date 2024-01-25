В Туапсе на нефтебазе вспыхнул мощный пожар: в РФ заявили об атаке дронов

В ночь на, 25 января, в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявляют об атаке беспилотника.
Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, по предварительным данным, пострадавших нет.
"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.
Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что огонь удалось локализировать.
Местные жители сообщали о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.
Рядом проходит центральная трасса в сторону Сочи, где сейчас объявлен план "Ковер" (закрытое небо).
Официально российские власти и не назвали причину пожара на НПЗ. При этом Astra отмечает, что в полночь 25 января территорию "РН-Морской терминал Туапсе" атаковал один беспилотник, начался пожар.
"Повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута. С территории предприятия эвакуировали 38 сотрудников. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Смотрите видео - В Туапсе вспыхнул мощный пожар:
Как сообщал Главред, Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в ночь на 18 января - при помощи дронов была атакована нефтебаза в Ленинградской области РФ. Есть подтверждение попадания по целям. Сообщается, что операция ГУР проводилась "с привлечением современных украинских средств".
Ранее в поселке Волна Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на нефтебазе, которая расположена недалеко от Крымского моста. Пожару присвоен высший ранг сложности.
Другие новости:
- "Был прилет": у взлетной полосы аэродрома "Саки" заметили следы пожара
- В России горел пороховой завод в Тамбове: перед пожаром прогремел взрыв
- Люди в ужасе метались и прыгали из окон: в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар