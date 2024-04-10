США считают НПЗ России "гражданской" инфраструктурой: скандальное заявление

В министерстве обороны США еще раз подчеркнули, что удары по нефтеперерабатывающим возможностям РФ вызывают у них "беспокойство".

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Украина бьет по НПЗ России / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН, T.ME/YURI_ZAPALATSKIY

Соединенные Штаты считают энергетический сектор России, который обеспечивает работу ВПК оккупантов, "гражданским". Такое заявление сделала заявила заявила помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер. Ее цитирует журналистка CNN Наташа Бертранд.

"Вопрос об атаках на критически важную инфраструктуру, когда это гражданские цели, вызывает у нас беспокойство", - сказала Валландер, комментируя удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам россиян.

При этом в Пентагоне похвалили Украину за соблюдение самых высоких стандартов по ведению вооруженных конфликтов, что является "одним из элементов европейской демократии".

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К слову, Украина неоднократно подчеркивала, что нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора являются законными военными целями для ВСУ, поскольку обслуживают потребности российских оккупантов.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

США против ударов Украины по НПЗ россиян - главное

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя".

По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

"Эти атаки могут иметь опосредованные последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше идти по тактическим и оперативным целям, которые могут непосредственно повлиять на текущие бои", - сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам во вторник, 9 апреля.

Но вскоре Соединенным Штатам дали понять, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора продолжатся. Как отмечали в SPRAVDI, российские НПЗ - законные военные цели, ведь являются источником финансирования и материального обеспечения российской агрессии против Украины.

Президент, в свою очередь, подчеркнул, что Украина, согласно договоренностям с партнерами, "ни разу не атаковала российскую территорию западным оружием".

"Все, что использует Украина после агрессии России по нашей территории, все это производится исключительно Украиной и исключительно по военным или энергетическим целям (в России, - Главред)", - подчеркнул глава государства.

Сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов вынудили страну-агрессора импортировать топливо. Москва ввела запрет на экспорт бензина сроком на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острую нехватку топлива, хотя он не распространяется на Евразийский экономический союз, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у РФ заключены контакты. Однако трейдеры прогнозируют расширение запрета, если ситуация в России ухудшится.

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