НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

Соединенным Штатам дали понять, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора продолжатся.

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Украина атакует российские нефтеперерабатывающие заводы исключительно оружием собственного производства / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России являются законными военными целями для украинских военных. Так Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) отреагировал на просьбу главы Пентагона Ллойда Остина воздержаться от ударов по энергосектору страны-агрессора.

В заявлении SPRAVDI указывается, что эти атаки сокращают материальный потенциал оккупантов. Тем временем ВСУ исходят из объективных реалий нынешней войны в условиях сокращения военной помощи со стороны Запада.

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Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Отмечается, что по российским НПЗ Украина бьет исключительно оружием собственного производства.

"Российские НПЗ - законные военные цели, ведь являются источником финансирования и материального обеспечения российской агрессии в отношении Украины. Украина только симметрично реагирует на непрерывные попытки врага разрушить энергосистему Украины. Украина применяет исключительно собственные разработки беспилотной авиации, неуклонно придерживаясь своих договоренностей с иностранными партнерами", - говорится в сообщении.

США против ударов Украины по НПЗ россиян - главное

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя".

По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

"Эти атаки могут иметь опосредованные последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше идти по тактическим и оперативным целям, которые могут непосредственно повлиять на текущие бои", - сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам во вторник, 9 апреля.

Удары по НПЗ России - последствия для страны-агрессора

Согласно информации Reuters, по состоянию на конец марта атаки дронов ВСУ вывели из строя около 14% российских мощностей по первичной нефтепереработке. Пока российские власти заявляют, что ситуация на внутреннем топливном рынке стабильна и запасы достаточно велики.

Но сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов вынудили страну-агрессора импортировать топливо. Москва ввела запрет на экспорт бензина сроком на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острую нехватку топлива, хотя он не распространяется на Евразийский экономический союз, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у РФ заключены контакты.

Однако трейдеры прогнозируют расширение запрета, если ситуация в России ухудшится.

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