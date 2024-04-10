Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения 'особого' предприятия

Борисоглебский авиационный завод - единственное предприятие в России, которое ремонтирует весь спектр ракет, говорит авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

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Появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram "Схемы"

В среду, 10 апреля, были опубликованы спутниковые снимки, на которых видны последствия удара по 711-му авиационному заводу в Борисоглебске Воронежской области РФ. На этом заводе ремонтируют ракеты, которые оккупанты запускают по Украине. Изображения были опубликованы журналистами проекта "Cхеми".

На снимках, сделанных спутником Planet Labs, видны повреждения здания завода. На снимках можно рассмотреть повреждение одного из зданий на территории завода - в результате удара обрушилась крыша.

"Этот завод - единственное предприятие в Российской Федерации, которое ремонтирует весь спектр ракет, стоящих на вооружении фронтовой авиации, а также ремонтирует наземные средства связи и радиосвязи", - рассказал "Схемам" авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. видео дня

Журналисты "Схемы" показали спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области / Фото: Telegram "Схемы"

По словам эксперта, российские вертолеты Ми-24 и Ка-52, а также истребители Су-24, Су-25 и Су-34 используют такие ракеты, как Р-73, РВВ-АЕ, Х-25 и Р-27, которые ремонтируются на этом заводе.

Что известно о Борисоглебском учебном авиационном центре Борисоглебский учебный авиационный центр имени В. П. Чкалова - учебное заведение по подготовке пилотов (СССР, Россия), расположенное в городе Борисоглебске. Он был основан в 1922 году для подготовки летчиков-истребителей, летчиков и бомбардировщиков. С 2010 года - учебный авиационный центр фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации. С 2012 года - Борисоглебская учебная авиационная база Учебного центра ВВС ВПА, согласно Википедии.

Удары по РA - атака на Борисоглебский авиационный завод

В ночь на 9 апреля беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр имени В.П. Чкалова в Воронежской области Российской Федерации.

Главное управление разведки Украины подтвердило факт атаки на Борисоглебский учебный авиационный завод.

"Да, авиационный завод. Это то, что мы можем подтвердить из различных источников. Мы также можем подтвердить, что был грохот. Мы не будем разглашать подробности, но, по предварительной информации, основные производственные мощности предприятия были повреждены", - заявил в эфире Радио Свобода представитель разведки Украины Андрей Юсов.

Кроме того, в ночь на 5 апреля прогремели взрывы в России. В Ростовской области беспилотники атаковали военный аэродром, а в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что очевидцы зафиксировали более 60 взрывов в Морозовском районе, а в ряде районов было отключено электричество.

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