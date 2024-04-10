УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения "особого" предприятия

Руслана Заклинская
10 апреля 2024, 16:39
Борисоглебский авиационный завод - единственное предприятие в России, которое ремонтирует весь спектр ракет, говорит авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения 'особого' предприятия
Появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram "Схемы"

В среду, 10 апреля, были опубликованы спутниковые снимки, на которых видны последствия удара по 711-му авиационному заводу в Борисоглебске Воронежской области РФ. На этом заводе ремонтируют ракеты, которые оккупанты запускают по Украине. Изображения были опубликованы журналистами проекта "Cхеми".

На снимках, сделанных спутником Planet Labs, видны повреждения здания завода. На снимках можно рассмотреть повреждение одного из зданий на территории завода - в результате удара обрушилась крыша.

"Этот завод - единственное предприятие в Российской Федерации, которое ремонтирует весь спектр ракет, стоящих на вооружении фронтовой авиации, а также ремонтирует наземные средства связи и радиосвязи", - рассказал "Схемам" авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

видео дня
Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения 'особого' предприятия
Журналисты "Схемы" показали спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области / Фото: Telegram "Схемы"

По словам эксперта, российские вертолеты Ми-24 и Ка-52, а также истребители Су-24, Су-25 и Су-34 используют такие ракеты, как Р-73, РВВ-АЕ, Х-25 и Р-27, которые ремонтируются на этом заводе.

Что известно о Борисоглебском учебном авиационном центре

Борисоглебский учебный авиационный центр имени В. П. Чкалова - учебное заведение по подготовке пилотов (СССР, Россия), расположенное в городе Борисоглебске. Он был основан в 1922 году для подготовки летчиков-истребителей, летчиков и бомбардировщиков. С 2010 года - учебный авиационный центр фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации. С 2012 года - Борисоглебская учебная авиационная база Учебного центра ВВС ВПА, согласно Википедии.

Удары по РA - атака на Борисоглебский авиационный завод

В ночь на 9 апреля беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр имени В.П. Чкалова в Воронежской области Российской Федерации.

Главное управление разведки Украины подтвердило факт атаки на Борисоглебский учебный авиационный завод.

"Да, авиационный завод. Это то, что мы можем подтвердить из различных источников. Мы также можем подтвердить, что был грохот. Мы не будем разглашать подробности, но, по предварительной информации, основные производственные мощности предприятия были повреждены", - заявил в эфире Радио Свобода представитель разведки Украины Андрей Юсов.

Кроме того, в ночь на 5 апреля прогремели взрывы в России. В Ростовской области беспилотники атаковали военный аэродром, а в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что очевидцы зафиксировали более 60 взрывов в Морозовском районе, а в ряде районов было отключено электричество.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России заводы Воронежская область война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

17:44 Украина
НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:23 Украина
Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

17:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой 19804

Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой

Россияне впервые применили танкенштейн для наступления: в Bild оценили тактику РФ 7723

Россияне впервые применили "танкенштейн" для наступления: в Bild оценили тактику РФ

Никто не должен этого делать : Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить 4002

"Никто не должен этого делать": Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить

Российские НПЗ продолжают гореть 2528

Российские НПЗ продолжают гореть

Последние новости

17:44

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

17:39

Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляде

17:37

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

17:30

Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

17:24

Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
17:23

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:15

Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

17:03

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

16:51

Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных - опро

Реклама
16:39

Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения "особого" предприятия

16:22

Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

16:06

Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

15:57

В СМИ снова "заговорили" о мобилизации украинских женщин: что говорят власти

15:42

Сколько украинцев верит в победу и когда ее ждут: результаты опроса Центра Разумкова

15:40

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

15:40

Температура резко снизится: на ряд областей Украины надвигается похолодание

15:33

Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешьВидео

15:10

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

15:02

Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцемВидео

14:53

Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо

Реклама
14:51

"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

14:10

Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

14:07

Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию

13:42

Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

13:30

Евровидение-2024: букмекеры выдали оптимистичный прогноз для Украины

13:11

Из-под завалов достали тела матери и ребенка: оккупанты ударили по дому в КонстантиновкеФото

13:10

Стратегический город под угрозой: РФ выбрала новую цель для наступления - офицер ВСУ

13:09

Изменял налево и направо: внук Елизаветы II расстался со своей избранницей

13:06

Суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

12:27

Как вовремя уйти на пенсию: что нужно сделать украинцам

12:22

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивитВидео

12:18

Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

12:09

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

11:51

Экипаж ранен или погиб: ВСУ уничтожили уникальный российский "танк-черепаху"Видео

11:43

Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

11:37

Николаев - без света: что происходит

11:13

Лишь самые умные решат головоломку: нужно найти трофей 30 секунд

11:13

Украинка из "Звездных войн" рассказала, почему в США ей "запрещали" говорить на украинском

10:54

В Одессе прогремели два взрыва: воздушная тревога была в половине областей Украины

10:49

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Драконы - плюнут на все, Тиграм - срыв

Реклама
10:48

Возвращение переплаты за газ: как украинцам вернуть деньги

10:46

Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку в 2024 году - список

10:14

Как вырастить табак в домашних условиях и забыть о покупке сигаретВидео

10:07

"Мы не заинтересованы в фантастической идее": Зеленский оценил мирный план Трампа

10:07

Кейт Миддлтон приняла сложное решение

09:56

ВСУ перешли в контратаку и отбили позиции на важном участке фронта - ISW

09:56

Путинистку Шукшину полиция отправила в участок

09:41

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27

09:29

"РФ нашла наше слабое место": Селезнев назвал 2 причины продолжения наступления армией РФ

09:25

Гороскоп на завтра 11 апреля: Девам - расходы, Стрельцам - хорошая новость

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеГоловоломкиОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять