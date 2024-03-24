Пробитая крыша и поврежденный БДК: появились кадры после прилетов в Севастополе

На снимках по состоянию на 24 марта четко видно серьезно поврежденное помещение на улице Руднева.

https://glavred.info/ukraine/probitaya-krysha-i-povrezhdennyy-bdk-poyavilis-kadry-posle-priletov-v-sevastopole-10552679.html Ссылка скопирована

Появились кадры последствий ударов по объектам оккупантов в Севастополе / Planet Labs/Схеми, t.me/s/kiber_boroshno

В результате ударов Сил обороны по временно оккупированному Севастополю было повреждено здание, где находится узел связи Черноморского флота.

Издание Радио Свобода уже опубликовало спутниковые снимки последствий удара.

Обратим внимание, что на снимках по состоянию на 24 марта четко видно серьезно поврежденное помещение на улице Руднева в Севастополе.

видео дня



/ Planet Labs/Схеми

Севастополь / Planet Labs/Схеми

Добавим, что рядом со зданием спутник Planet Labs также зафиксировал автомобили пожарных служб.

В свою очередь ресурс kiber_boroshno в Telegram публикует спутниковые снимки БДК "Азов" и "Ямал" за 22 и 24 марта.

"На БДК "Азов" видно возможное место поражения, но точно сказать невозможно. Снимки за 24 марта могли быть сделаны до поражения, время достоверно неизвестно", - говорится в сообщении.

/ t.me/s/kiber_boroshno

/ t.me/s/kiber_boroshno

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по оккупантам в Крыму

Как сообщалось ранее, в Крыму раздались взрывы. В Севастополе местные насчитали минимум 6 взрывов - в районах Казачьей Бухты и мыса Фиолент. Помимо этого, "громко" было в районе аэродрома Бельбек.

В районе Казачьей Бухты, по предварительным данным военных, был прилет по месту расположения 810 бригады морской пехоты РФ.

Напомним, в ВСУ ранее подтвердили поражение двух больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в результате ночной атаки на полуостров, удар по центру связи Черноморского флота и другим объектам ЧФ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред