УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Пробитая крыша и поврежденный БДК: появились кадры после прилетов в Севастополе

Алексей Тесля
24 марта 2024, 20:32
На снимках по состоянию на 24 марта четко видно серьезно поврежденное помещение на улице Руднева.
Севастополь
Появились кадры последствий ударов по объектам оккупантов в Севастополе / Planet Labs/Схеми, t.me/s/kiber_boroshno

В результате ударов Сил обороны по временно оккупированному Севастополю было повреждено здание, где находится узел связи Черноморского флота.

Издание Радио Свобода уже опубликовало спутниковые снимки последствий удара.

Обратим внимание, что на снимках по состоянию на 24 марта четко видно серьезно поврежденное помещение на улице Руднева в Севастополе.

видео дня
Севастополь

/ Planet Labs/Схеми
Севастополь
Севастополь / Planet Labs/Схеми

Добавим, что рядом со зданием спутник Planet Labs также зафиксировал автомобили пожарных служб.

В свою очередь ресурс kiber_boroshno в Telegram публикует спутниковые снимки БДК "Азов" и "Ямал" за 22 и 24 марта.

"На БДК "Азов" видно возможное место поражения, но точно сказать невозможно. Снимки за 24 марта могли быть сделаны до поражения, время достоверно неизвестно", - говорится в сообщении.

Севастополь
/ t.me/s/kiber_boroshno
Севастополь
/ t.me/s/kiber_boroshno

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по оккупантам в Крыму

Как сообщалось ранее, в Крыму раздались взрывы. В Севастополе местные насчитали минимум 6 взрывов - в районах Казачьей Бухты и мыса Фиолент. Помимо этого, "громко" было в районе аэродрома Бельбек.

В районе Казачьей Бухты, по предварительным данным военных, был прилет по месту расположения 810 бригады морской пехоты РФ.

Напомним, в ВСУ ранее подтвердили поражение двух больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" в результате ночной атаки на полуостров, удар по центру связи Черноморского флота и другим объектам ЧФ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Севастополь Черноморский флот война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Ситуация в Украине очень тяжелая": когда в Конгрессе будут голосовать за помощь

"Ситуация в Украине очень тяжелая": когда в Конгрессе будут голосовать за помощь

20:55 Мир
Пробитая крыша и поврежденный БДК: появились кадры после прилетов в Севастополе

Пробитая крыша и поврежденный БДК: появились кадры после прилетов в Севастополе

20:32 Украина
Польша отправит войска к границам с Россией и Беларусью, подробности

Польша отправит войска к границам с Россией и Беларусью, подробности

19:58 Мир
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на неделю 25 по 31 марта: Девам - риск, Рыбы - дайте волю фантазиям 20077

Гороскоп Таро на неделю 25 по 31 марта: Девам - риск, Рыбы - дайте волю фантазиям

Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежими 17687

Неделями не будут чернеть: женщина поделилась лайфхаком, как сохранить бананы свежими

София Ротару прямо обратилась к сбежавшему из Украины внуку 10510

София Ротару прямо обратилась к сбежавшему из Украины внуку

Гороскоп на завтра 25 марта: Близнецам - повышение зарплаты, Девам - испытания 10220

Гороскоп на завтра 25 марта: Близнецам - повышение зарплаты, Девам - испытания

Последние новости

21:41

В Харькове – ситуация хуже всего: в Укрэнерго призвали четыре региона экономить свет

21:34

Поляки правы: ну летит себе российская мирная ракета - пусть летит!мнение

20:55

"Ситуация в Украине очень тяжелая": когда в Конгрессе будут голосовать за помощь

20:32

Пробитая крыша и поврежденный БДК: появились кадры после прилетов в Севастополе

19:58

Польша отправит войска к границам с Россией и Беларусью, подробности

Воздушные атаки России на Украину: куда враг бьет и какие цели преследуетВоздушные атаки России на Украину: куда враг бьет и какие цели преследует
19:38

Путина поставили на место: у Байдена отвергли причастность Украины к бойне в РФ

19:31

Штормить будет во многих областях: Украину накроют дожди со снегом

18:48

"Они нас будут, как куропаток…": российский актер отличился путинским бредом

18:29

"Корабли Путина тонут": в Британии высмеяли Черноморский флот после ударов ВСУ

Реклама
18:25

Теракт в Крокусе: погиб член команды группы Пикник

18:23

В Харькове ввели график отключения электроэнергии: где и когда не будет света

18:04

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

17:26

РФ уничтожила все трансформаторные подстанции в одном из городов-миллионников

17:21

Эсхакзай странно отреагировала на женитьбу и отцовство Виталия Козловского

17:20

Штурмовиков РФ сожгли вместе с техникой: врага "перемололи" на двух направлениях

17:15

Украина способна победить в войне: топ-руководитель НАТО назвал главное условие

16:39

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе

16:14

У РФ крупные потери: ВСУ жестко потрепали россиян – врага отбросили на юге

16:10

Удары дронов по НПЗ России: остановлена работа еще одного предприятия, детали

15:52

Производители это скрывают: в чем разница между соком и нектаром - знают не всеВидео

Реклама
15:16

"Путин – лжец": Кремль пытается связать Украину с бойней под Москвой – Кулеба

15:09

Весь график красный: Украину накрыла самая сильная магнитная буря месяца

14:29

Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиков

14:13

"Нет сил больше молчать": Лилия Ребрик раскрыла значение имени третьей дочери

14:11

"Восхищаюсь силой": больная раком Шеннен Доэрти обратилась к Кейт Миддлтон

14:01

Кого нельзя пускать в дом, чтобы они не принесли беду: приметы дня

13:33

Жене-фигуристке Пескова "натыкали" в Сети за теракт в "Крокусе"

13:20

Россияне могут начать вывод войск из Донецка: полковник ВСУ назвал условие

13:10

Не только корабли: в России признали крупные потери после ударов ВСУ по Крыму

12:22

"Сбили бы русскую ракету, залети та дальше": заявление Минобороны Польши

12:21

Интенсивность боев в районе Авдеевки уменьшилась: офицер ВСУ назвал причины

12:12

Елена Зеленская обратилась к онкобольной Кейт Миддлтон от лица украинцев

11:35

Уничтожили тысячи россиян вместе с техникой: в ВСУ сообщили об успехах на фронте

11:29

Удар России: атака россиян осложнила ситуацию со светом в ряде областей

10:59

Почему людям за границей могут выплатить пенсии: объяснение экспертов

10:42

Силы обороны метко поразили два крупных русских корабля в СевастополеВидео

10:40

Гороскоп Таро на неделю 25 по 31 марта: Девам - риск, Рыбы - дайте волю фантазиям

10:40

Есть прилеты: Россия атаковала Львовскую область ракетами "Кинжал" - ОВА

10:20

Теракт в Подмосковье: Подоляк рассказал о том, как изменится ситуация на фронте

10:02

София Ротару прямо обратилась к сбежавшему из Украины внуку

Реклама
09:42

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львам - растраты, Весам - прибыль

09:30

Гороскоп на завтра 25 марта: Близнецам - повышение зарплаты, Девам - испытания

09:29

В Раде рассказали, что хотят сделать с "ограниченно годными" к службе в ВСУ

09:25

Россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

09:19

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Тельцам - поездки, Ракам - большой успех

08:53

Теракт в "Крокусе" устроил ИГИЛ: ISW оценил попытки Кремля переложить вину на Украину

08:48

Массированный удар по Украине: российская ракета пересекла границу с Польшей

08:44

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: Львам - свидания, Дева - уязвимость

07:54

РФ атаковала Львовскую область десятками ракет и "Шахедами": детали удара

07:50

Церковный праздник 25 марта: что запрещено делать на Благовещение Богородицы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять