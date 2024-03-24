Силы обороны метко поразили два крупных русских корабля в Севастополе

Силы обороны Украины поразили российские большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота.

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Поражены русские корабли "Ямал" и "Азов" в Севастополе - СтратКом/ коллаж Главред, фото "Википедия" и скриншот

Силы обороны Украины успешно поразили крупные десантные корабли российских оккупантов "Ямал" и "Азов". Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Facebook.

Как говорят украинские офицеры, был нанесен удар по центру связи, а также нескольким объектам инфраструктуры Черноморского флота оккупантов в Севастополе, что в Крыму.

Позднее факт уничтожения в результате ракетных ударов по временно оккупированному Севастополю узла связи русского флота подтвердил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Если у вас есть много подразделений, то победы вам не увидеть, если вы не можете ими управлять", - сказал офицер.

Уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

Напомним, 5 марта украинские войска атаковали пятью морскими дронами малый патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в Крыму. Судно, по свидетельствам самих оккупантов, в эту ночь несло боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Позже в ГУР сообщили, что во время удара по кораблю "Сергей Котов" были ранены почти 3 десятка оккупантов. Известно о гибели семи моряков российского корабля, который успешно уничтожили спецназовцы ГУР. Но отмечалось, что эта цифра может возрасти.

Президент Украины Владимир Зеленский после потопления "Сергея Котова" заявил, что безопасных гаваней для флота российских оккупантов не будет. Также глава государства в своем вечернем видеообращении поблагодарил всех украинских защитников, причастных к уничтожению очередной боевой единицы Черноморского флота.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

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