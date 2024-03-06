Ранены почти 3 десятка оккупантов: ГУР сообщило новые данные об уничтожении 'Сергея Котова'

Известно о гибели семи моряков российского корабля, который успешно уничтожили спецназовцы ГУР. Но эта цифра может увеличиться.

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ГУР сообщило новые данные об уничтожении "Сергея Котова"/ коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скрин

Во время уничтожения российского корабля "Сергей Котов" в ночь с 4 на 5 марта ранения получили по меньшей мере 27 российских оккупантов.

Такие новые данные сообщили утром в среду, 6 марта, в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Стоит напомнить, что ранее было известно лишь о шести раненых.

"По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении. видео дня

Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, согласно предварительным данным, составляют 7 моряков.

В то же время в ГУР отметили, что информация уточняется.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Потопление российского корабля "Сергей Котов"

5 марта во временно оккупированном Крыму был уничтожен корабль РФ "Сергей Котов". После этого в ГУР раскрыли детали операции по уничтожению корабля РФ. В ГУР отметили, что в результате атаки украинскими морскими дронами корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

После этого стало известно, что судно "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов. Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля.

Президент Украины Владимир Зеленский после потопления "Сергея Котова" заявил, что безопасных гаваней для флота российских оккупантов не будет. Также глава государства в своем вечернем видеообращении поблагодарил всех украинских защитников, причастных к уничтожению очередной боевой единицы Черноморского флота.

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