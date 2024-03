Как РФ взяла Авдеевку: в ISW рассказали о новой тактике российских войск

Аналитики Института изучения войны сообщили, что ставшая "более агрессивной" воздушная поддержка российских войск на линии фронта помогла российским войскам недавно продвинуться на востоке Украины, в частности захватить Авдеевку.

Американские аналитики приводят также статью Forbes 4 марта о том, что российские самолеты Су-34 в сопровождении самолетов Су-35 совершают по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии около 40 километров.

"Эти отчеты свидетельствуют о том, что российские ВВС сохраняют высокие темпы воздушных миссий в Украине и, вероятно, готовы терпеть риски для самолетов, вероятно, потому, что российское командование, возможно, решило, что положительные последствия таких воздушных операции перевешивают расходы, связанные с выполнением таких миссий. Российские войска использовали бомбовые удары для тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля и, вероятно, пытаются воспроизвести такие эффекты для поддержки текущих наступательных операций на других участках фронта", - считают аналитики.

В ISW отмечают, что они не могут независимо проверить украинские сообщения о сбивании нескольких самолетов Су-34 за последние недели.

Напомним, что ВСУ восстанавливают позиции возле Авдеевки. Бригадный генерал Александр Тарнавский раскрыл детали боев и отметил, что украинские защитники выставляют дополнительные огневые позиции, наблюдательные пункты.

Роман Свитан раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку. Эксперт считает, что главную причину отхода из Авдеевки - нехватка боеприпасов. Серьезный укрепрайон, который строился 8 лет, упал из-за проблем с боеприпасами.

РФ выбрала новую цель для наступления после Авдеевки. Генерал Александр Тарнавский сообщил, что бои продолжаются на восточных окраинах поселка Новомихайловка под Марьинкой в Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.