'Серьезные причины': Свитан раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что ВСУ отошли с позиций в Авдеевке, очень серьезного укрепрайона, который готовился 8 лет, из-за неспособности западных партнеров принять политическое решение о помощи Украине.
Свитан для 24 канала объяснил, что в Авдеевке еще несколько недель будут работать наши ДРГ, которые будут ужасать россиян. Впрочем оккупанты уже пытаются наступать на село Ласточкино.
Эксперт считает, что главная причина отхода из Авдеевки - нехватка боеприпасов. Серьезный укрепрайон, который строился 8 лет, и который в принципе невозможно было взять, упал из-за проблем с боеприпасами, промедления США с помощью Украине.
"Возвращаться в Авдеевку уже нет смысла абсолютно никакого. Нет смысла уже двигаться на Макеевку и Ясиноватую на этом плацдарме. Теперь есть смысл отсекать весь Донбасс от России. Однако это движение на Луганск со стороны Сватово и Счастье, потому что вряд ли мы уже зайдем в Авдеевку фронтальным ударом", - сказал Свитан.
По мнению летчика-инструктора, очень важную роль в битве за город сыграла именно авиация.
Он пояснил, что в пользу россиян было то, что их самолеты Су были способны сбрасывать по 60 авиабомб в сутки. Хорошо отработала наша ПВО, когда сбила за короткий промежуток времени 4 вражеских истребителя, но все же воздушное преимущество было на стороне россиян.
"Су-34 берет на борт 6 КАБ. Два таких самолета - 12 КАБ. Всего пара Су-34 может создать давление на серьезный укрепрайон. У них полетное время составляет минут 20. За это время они успевают сходить туда-сюда и выполнить боевую задачу", - подчеркнул военный эксперт.
Как отметил полковник запаса ВСУ, неспособность западных партнеров принять политическое решение о помощи Украине позволила россиянам захватить Авдеевку. Фактически они сделали Путину огромный подарок перед выборами.
"Такой укрепрайон можно было оставить только по серьезным причинам. Авиационная компонента - раз, и полное отсутствие снарядов, что ощущается по всей линии фронта. Недостаточно той помощи, которую нам наши гаранты безопасности по Будапештскому меморандуму еще должны были предоставить", - отметил Свитан.
Напомним, что стало известно, как длился выход ВСУ из города и почему военные его критикуют. Оккупация Авдеевки далась для россиян "высокой ценой", однако это не остановило захватнические намерения Путина. ВСУ "отминусовали" более 47 тысяч российских захватчиков и сотни вражеских танков.
В Раде назвали причину выхода ВСУ из Авдеевки. Роман Костенко считает, что не в последнюю очередь из-за массовых ударов КАБами по позициям украинских военных было принято решение о выводе гарнизона из Авдеевки.
Больше военных новостей:
- После ухода ВСУ из Авдеевки россияне готовят новое наступление - Третья штурмовая бригада
- "Готовы завершить "этот конфликт": Путин выдал циничное заявление о войне в Украине
- Будущее Украины без помощи США: в Bloomberg описали неожиданный сценарий событий