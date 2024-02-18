'Серьезные причины': Свитан раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

После Авдеевки оккупанты уже пытаются наступать на село Ласточкино, сообщил Роман Свитан.

https://glavred.info/ukraine/seryozni-prichini-svitan-rozkriv-chomu-naspravdi-ukrajina-vtratila-avdijivku-10542872.html Ссылка скопирована

Почему Украина потеряла Авдеевку / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, instagram/libkos

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что ВСУ отошли с позиций в Авдеевке, очень серьезного укрепрайона, который готовился 8 лет, из-за неспособности западных партнеров принять политическое решение о помощи Украине.

Свитан для 24 канала объяснил, что в Авдеевке еще несколько недель будут работать наши ДРГ, которые будут ужасать россиян. Впрочем оккупанты уже пытаются наступать на село Ласточкино.

Эксперт считает, что главная причина отхода из Авдеевки - нехватка боеприпасов. Серьезный укрепрайон, который строился 8 лет, и который в принципе невозможно было взять, упал из-за проблем с боеприпасами, промедления США с помощью Украине.

видео дня

"Возвращаться в Авдеевку уже нет смысла абсолютно никакого. Нет смысла уже двигаться на Макеевку и Ясиноватую на этом плацдарме. Теперь есть смысл отсекать весь Донбасс от России. Однако это движение на Луганск со стороны Сватово и Счастье, потому что вряд ли мы уже зайдем в Авдеевку фронтальным ударом", - сказал Свитан.

По мнению летчика-инструктора, очень важную роль в битве за город сыграла именно авиация.

Он пояснил, что в пользу россиян было то, что их самолеты Су были способны сбрасывать по 60 авиабомб в сутки. Хорошо отработала наша ПВО, когда сбила за короткий промежуток времени 4 вражеских истребителя, но все же воздушное преимущество было на стороне россиян.

"Су-34 берет на борт 6 КАБ. Два таких самолета - 12 КАБ. Всего пара Су-34 может создать давление на серьезный укрепрайон. У них полетное время составляет минут 20. За это время они успевают сходить туда-сюда и выполнить боевую задачу", - подчеркнул военный эксперт.

Как отметил полковник запаса ВСУ, неспособность западных партнеров принять политическое решение о помощи Украине позволила россиянам захватить Авдеевку. Фактически они сделали Путину огромный подарок перед выборами.

"Такой укрепрайон можно было оставить только по серьезным причинам. Авиационная компонента - раз, и полное отсутствие снарядов, что ощущается по всей линии фронта. Недостаточно той помощи, которую нам наши гаранты безопасности по Будапештскому меморандуму еще должны были предоставить", - отметил Свитан.

Напомним, что стало известно, как длился выход ВСУ из города и почему военные его критикуют. Оккупация Авдеевки далась для россиян "высокой ценой", однако это не остановило захватнические намерения Путина. ВСУ "отминусовали" более 47 тысяч российских захватчиков и сотни вражеских танков.

В Раде назвали причину выхода ВСУ из Авдеевки. Роман Костенко считает, что не в последнюю очередь из-за массовых ударов КАБами по позициям украинских военных было принято решение о выводе гарнизона из Авдеевки.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.