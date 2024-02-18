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"Готовы завершить "этот конфликт": Путин выдал циничное заявление о войне в Украине

Юлия Закрепа
18 февраля 2024, 17:39
Кремль неоднократно рассматривал почти двухлетний конфликт в Украине как "борьбу за выживание России".
'Готовы завершить 'этот конфликт': Путин выдал циничное заявление о войне в Украине
Путин выдал циничное заявление о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, скриншот: видео

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что события на поле боя в Украине являются вопросом "жизни и смерти" для России, который может определить ее судьбу.

Путин прокомментировал недавнее интервью бывшему американскому телеведущему Такеру Карлсону, которое Кремль использовал для продвижения своих нарративов о войне в Украине.

"Все, что происходит на украинском фронте: для них [стран Запада] это улучшение тактической позиции, а для нас - это наша судьба, это вопрос жизни и смерти", - сказал Путин, передает The Moscow Times.

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В издании напомнили, что Кремль неоднократно рассматривал почти двухлетний конфликт в Украине как "борьбу за выживание России", пытаясь сплотить патриотические настроения среди ее населения, поскольку многие россияне апатично относятся к войне.

В этом же интервью российскому государственному телеканалу, как передают пропагандистские СМИ, диктатор России в который раз за последнее время заявил, что Россия готова мирным путем завершить "этот конфликт".

"Мы готовы к диалогу", - сказал Путин.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов раскрыл планы Путина в войне против Украины. Россия привязана к определенным символам, поэтому до президентских выборов перед оккупантами поставлены две цели, сказал глава ГУР.

У Путина запустили большой план против Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о том, что российские оккупанты не имеют возможности захватить Украину, поэтому Москва задействует другие инструменты.

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