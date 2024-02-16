'У россиян есть две цели': Буданов раскрыл планы Путина в войне против Украины

Россия привязана к определенным символам, поэтому к президентским выборам перед оккупантами поставлены две цели, сказал глава ГУР.

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Буданов назвал две главные цели россиян до президентских выборов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, Командование объединенных сил ВСУ

Российский диктатор Путин до президентских выборов в РФ хочет захватить Авдеевку и продвинуться в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью французскому изданию Liberation.

"Как Путин и Россия будут использовать эти выборы в своей войне против Украины? Здесь нет ничего нового. Они хотят легитимизировать свой режим на оккупированных украинских территориях и показать всеобщую поддержку населения. Результат уже известен. Около 75% голосов получит Путин", - рассказал Буданов.

По его словам, для Путина важно достичь определенных символических целей, среди которых захват Авдеевки и Купянска. Он добавил, что план захвата Авдеевки неоднократно меняли, а сейчас его привязали к президентским выборам.

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"Россияне поставили себе задачу захватить Авдеевку. Сначала до конца декабря 2023 года. Потом до 28 января. Потом до 1 марта. Сейчас дату снова изменили, чтобы приурочить к президентским выборам. Это обычная практика - менять дату, когда что-то не получается. У россиян есть две цели: выйти к реке Оскол, что в Харьковской области, и взять Авдеевку. Пусть попробуют", - подчеркнул глава ГУР.

Война в Украине

Как сообщал Главред, под Бахмутом оккупанты штурмуют позиции ВСУ, используют танки, бронемашины, пушки, ракетные системы и управляемые авиабомбы. По словам спикера 26-й артиллерийской бригады Олега Калашникова, россияне сосредоточили от 60 до 70 тысяч человек живой силы под Бахмутом.

Также Россия весной скорее всего не сможет провести новое значительное наступление. Североатлантический альянс считает такой сценарий маловероятным, поскольку российские войска не имеют достаточного количества солдат для такой операции.

Кроме этого, на Авдеевском направлении в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, с массированными бомбардировками и штурмами с нескольких направлений одновременно. Вооруженные силы Украины используют все доступные средства для сдерживания врага и осуществляют плановое усиление подразделений. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что защитникам Авдеевки поставляются боеприпасы и другие средства поражения.

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