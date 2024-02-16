Украинские войска отошли с позиции 'Зенит' на окраине Адвеевки - Тарнавский

После длительного противостояния командование ОСУВ "Таврия" приняло решение об отступлении украинских военных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.
"Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки", - написал Тарнавский.
Бригадный генерал отметил, что временная оккупация российскими войсками этих позиций не позволяет врагу получить стратегическое преимущество и не влияет на ситуацию в рамках оборонительной операции в Авдеевке.
Он добавил, что в данный момент продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и организация оборонительных позиций подразделений ОСУВ "Таврия" на новых позициях.
"Происходит плановое усиление подразделений", - резюмировал Тарнавский.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов сообщил, что бойцы бригады уже 12 дней находятся в Авдеевке и контролируют определенный участок внутри города.
По словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, ситуация с Авдеевкой лишь вопрос времени. Россияне не прекращают обстрелов и пытаются продолжить наступление.
Из информации Генштаба ВСУ известно, что российские оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области, однако бойцы ВСУ успешно отражают их атаки.
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