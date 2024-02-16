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Украинские войска отошли с позиции "Зенит" на окраине Адвеевки - Тарнавский

Юрий Берендий
16 февраля 2024, 15:19
По словам бригадного генерала, сейчас идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях.
Украинские войска отошли с позиции 'Зенит' на окраине Адвеевки - Тарнавский
Продолжается перегруппировка войск в Авдеевке / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Офис президента

После длительного противостояния командование ОСУВ "Таврия" приняло решение об отступлении украинских военных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

"Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки", - написал Тарнавский.

Бригадный генерал отметил, что временная оккупация российскими войсками этих позиций не позволяет врагу получить стратегическое преимущество и не влияет на ситуацию в рамках оборонительной операции в Авдеевке.

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Он добавил, что в данный момент продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и организация оборонительных позиций подразделений ОСУВ "Таврия" на новых позициях.

"Происходит плановое усиление подразделений", - резюмировал Тарнавский.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов сообщил, что бойцы бригады уже 12 дней находятся в Авдеевке и контролируют определенный участок внутри города.

По словам соучредителя DeepState Романа Погорелого, ситуация с Авдеевкой лишь вопрос времени. Россияне не прекращают обстрелов и пытаются продолжить наступление.

Из информации Генштаба ВСУ известно, что российские оккупационные войска пытаются окружить Авдеевку в Донецкой области, однако бойцы ВСУ успешно отражают их атаки.

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